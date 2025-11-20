Potužio se liječnicima na trodnevnu konstipaciju i šokirao ih kada su vidjeli što je gurnuo u sebe

Neimenovani 42-godišnjak pošteno je neki dan namučio liječnike u jednoj od bolnica u Krasnogorsku.

Naime, nakon što se potužio na konstipaciju te im tijekom uvodne obrade ispričao sve o svom načinu života i prehrani, naposljetku je priznao da bi problemčić mogla predstavljati i čaša koja se zaglavila u njemu.

Potom im je priznao da se tri dana nadao kako će predmet izaći iz njega prirodnim putem, ali budući da ga je čudo zaobišlo, prihvatio je da mu je potrebna stručna pomoć i dojurio u bolnicu.



Prema pisanju tamošnjih portala, liječnici su nakon sat vremena mučenja čašu uspjeli ukloniti bez ijednog reza, što je opisano kao podvig budući da im nije bilo lako zahvatiti stakleni predmet bez pomoći instrumenata.

Pacijent je u međuvremenu otpušten iz bolnice, a liječnici su mu savjetovali da drugi put odmah potraži pomoć ako se nađe u sličnoj situaciji.

Kako je i zašto u sebe ugurao čašu, nije htio otkriti jer mu je bilo neugodno, istaknuto je u članku portala MK.