Samoproglašeni "ljudski Ken" potrošio je oko 70.000 dolara na estetske operacije kako bi postigao svoj "lažni" izgled lutke - i nije gotov.

David Kosir (27) otišao je pod nož nekoliko puta u posljednjih nekoliko godina, operirajući nos, radeći nove zube, transplantaciju kose i lasersko uklanjanje pjegica nakon što su ga inspirirali društveni mediji.

"Stvarno mi se sviđa plastični, lažni izgled", rekao je Kosir za Kennedy News. "Idem na ljudski, muški izgled lutke Barbie, poput Kena - to bi bila ultimativna estetika za mene."

Sve je krenulo s filerima

Australac je započeo svoju plastičnu transformaciju 2019. kada se prvi put okušao s filerima.

"Počeo sam uzimati filere za usne, a onda sam prešao na filere obraza, a zatim sam punio čeljust i bradu", objasnio je. "U početku stvarno nisam imao planove, ali nikada nisam volio svoj nos pa sam oduvijek znao da želim to ostvariti.

Iskreno govoreći, dok sam skrolao po društvenim mrežama, pitao sam se: 'Ovi zubi izgledaju lijepo, što je ovo? Ljuskice i krunice, što je to?', a onda sam to pogledao i pomislio: 'Trebao bih to učiniti", rekao je.

Zatim je u srpnju 2021. dobio ljuskice na svojim gornjim zubima za nevjerojatnih 17.000 dolara, prije nego što je u svibnju otputovao u Tursku po jeftiniji set krunica na donjim zubima, koji je koštao 5000 dolara.

U jednom trenutku, Kosir je primijetio da oštećuje kosu zbog izbjeljivanja i bojenja tijekom dvije godine pa se vratio u Tursku i potrošio 9000 dolara na transplantaciju kose i putovanja.

Također je odlazio na luksuzne tretmane lica svakih osam tjedana po cijeni od 700 dolara i lasersko uklanjanje pjega svaka tri mjeseca po cijeni od 2000 dolara.

'Novac moraš negdje potrošiti'

Samo u posljednje tri godine Kosir je za sve svoje estetske zahvate skupio račun od 68.539 dolara. Sada je konačno odlučio uzeti pauzu od filera, ali nije završio s velikim izmjenama.

Kosir se planira vratiti u Tursku kako bi se podvrgnuo "intenzivnoj" rundi od pet operacija lica u veljači ukupne vrijednosti 14.000 dolara. Kako bi dovršio svoju plastični izgled, Kosir je zakazao lisičji lifting očiju, gornju i donju blefaroplastiku (smanjenje kapaka), podizanje sljepoočnica i obraza te prijenos masnoće na brojne dijelove lica.

"To je puno novca, ali svoj novac morate negdje potrošiti pa zašto ne raditi nešto što vas čini sretnim. Smatram da se isplati", obrazložio je.

"Mislim da nema previše toga što želim raditi nakon moje sljedeće runde - mislim da će mi to dati malo više trajne estetike, a to je ono što želim. Ali nikad ne reci nikad, sigurno bih mogao pronaći nešto drugo što želim raditi."

Nakon samo tri godine, Kosir je već primijetio "opuštenost" filera, koje planira ukloniti i ispraviti.

"Ja sam mršav, pa zato što sam ubrizgao nešto u lice, ostala područja mog lica izgledaju pomalo neproporcionalno", objasnio je.

"Mislim da će mi lice nakon presađivanja masti izgledati malo simetričnije, a da pritom zadrži bitne crte. Operacija je na neki način da to ispravi, ali i da sve podigne i dobije malo oštriji, pretjerani izgled."

Voli mijenjati svoj izgled

Zapravo, Kosir je potpuno promijenio svoje lice do te mjere da ga više ne prepoznaje prije operacije, što ga je ostavilo pomiješanih osjećaja, ali ne žali.

"Ne prepoznajem se gledajući stare fotografije. Čudno je, pomiješane su emocije. Zapravo ne mrzim kako sam prije izgledao, mogu cijeniti obje estetike koje sam imao", rekao je.

"Što se mene tiče, oduvijek sam se samo zabavljao tražeći drugačiju estetiku, jako mi dosadi i mislim da je to razlog zašto sam toliko često bojio kosu."

Voli mijenjati svoj izgled i zna da njegov novi "izgled koji privlači pažnju" nije prirodan, ali to je upravo ono što je želio.

"Ne mislim da izgledam tako ludo, ali pretpostavljam da ljudi misle drugačije jer dobivam toliko negativnih komentara", rekao je. "Prvi video koji sam objavio bio je samo mala transformacija nekoliko stvari koje sam napravio i bilo je na tisuće komentara poput 'što si to napravio od sebe?"

Reakcije ljudi su podijeljene

Kosir je bio šokiran poplavom komentara mržnje koje je dobio na društvenim mrežama od ljudi koje ne poznaje, pogotovo jer je to sasvim suprotno od onoga što čuje od prijatelja i obitelji u stvarnom životu.

"Razgovarao sam s ljudima u svom životu, rekavši 'svi ti ljudi misle da bih to trebao promijeniti, što ti misliš?', a svi su rekli 'ne, mislimo da sada izgledaš bolje", kazao je.

"Stvarno me šokiralo da ljudi mogu biti tako negativni prema potpunom strancu. Sretan sam u životu tako da je to sve do čega mi je stvarno stalo i ne smeta mi pažnja tako da je to što je."

Unatoč gomili nepristojnih komentara punih mržnje koje prima na internetu, naišao je i na podršku svojih sljedbenika i planira nastaviti dijeliti svoje transformacije na internetu kako bi potaknuo druge da rade ono što ih čini sretnima.

"Radi što želiš u životu jer imaš samo jedan život", rekao je Kosir. "Ako postoji nešto što želiš raditi, koga briga hoćeš li biti osuđivan zbog toga, moraš biti zadovoljan sobom i živjeti svoj život.

Sve dok to radiš zbog toga, a ne da usrećiš nekoga drugoga, onda ti kažem da ideš samo naprijed", zaključio je Kosir.