Jean Bicketon, koja je napunila 100 godina, ispunila si je najveću rođendansku želju: da je uhiti policija, piše Daily Mail.

Ona je cijeli život živjela pošteno i nikad nije imala problema sa zakonom. Jean se uvijek brinula za bolesne nakon što je desetljećima radila kao medicinska sestra, a to je bila i u vojsci tijekom Drugog svjetskog rata.

Kako se bližila svom 100. rođendanu njeni sugrađani uhvatili su priliku da joj ispune jednu od njenih životnih želja. Naime, Jean je ovoga vikenda slavila rođendan s prijateljima kada su je policajci iz policijske postaje Moe posjetili u staračkom domu Narracan Gardens Residential Aged Care.

"Nikada u životu nisam bila uhićena. Rekla sam im da nikada nisam bila pijana, niti sam ikad izgubila vozačku dozvolu, niti sam imala ikakav prekršaj" kazala je Jean za Daily Mail Australia.

Bila je iznenađena

Ona je rekla da su joj policajci stavili lisice oko zapešća prilikom lažnog uhićenja.

"Bila sam iznenađena jer su bile prilično mekane. Ionako su mi bile prevelike", istaknula je.

Jean je zatim prepraćena do policijskog automobila koji je bio parkiran ispred staračkog doma. Otkrila je da joj je to bio jedan od najboljih rođendana do sada i zahvalila se lokalnim policajcima što su joj uljepšali dan.

Policija Viktorije napisala je na svojoj Facebook stranici da su sretni što su pomogli Jean da prekriži još jednu stavku na svom popisu životnih želja. "Ovakve vrste uhićenja rado provodimo. Želimo Jean prekrasan 100. rođendan!", stoji u njihovoj objavi.