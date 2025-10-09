Pijan se dovezao pred policijsku postaju da priupita smije li takav sjediti za volanom

Da situaciju nisu zabilježile kamere, odnosno da se u međuvremenu i policija nije oglasila službenim priopćenjem, zasigurno bi mnogi zaključili je da priča koju ćete pročitati u nastavku u potpunosti izmišljena.

Međutim, neki dan se ispred sjedišta Okružne policije u poljskom gradu Choszcznu doista odvila nesvakidašnja scena koja je završila oduzimanjem vozačke dozvole na licu mjesta nakon što se neimenovani 19-godišnjak dovezao ispred postaje s ciljem da priupita dežurne djelatnike smije li takav voziti.

Mladić se, kako je rečeno u priopćenju, dovezao direktno do glavnog ulaza policijske postaje, nakon čega je ušao u prostorije i zamolio policajce da provjere je li trijezan.

Kud će - što će, policajci su mladiću izmjerili razinu alkohola u krvi i utvrdili da je za volanom sjedio s 0,7 promila.

Na mladićevu žalost, nije završilo samo uz 'pec-pec po prstima', protiv njega je podignuta optužnica za vožnju pod utjecajem alkohola, što znači da ga čekaju crni dani ako se namjeri na nekog žestokog suca.

Naime, navedeni prekršaj uz sebe nosi kaznu do tri godine zatvora, zabranu upravljanja vozilom i visoku novčanu kaznu.