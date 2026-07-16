Pijan se došao ispričati u policijsku postaju zato što je takav vozio, ogulit će ga kao krumpir

Neimenovani 36-godišnji muškarac iz poljskog Mieleca dospio je u središte medijske pažnje zato što mu je pijanom palo na pamet dovesti se do policijske postaje gdje se pokušao ispričati dežurnom policajcu što je takav vozio.

Iako je obećao da takav više nikad, nikad, nikad neće sjesti za volan, dežurni policajac svejedno je nazvao kolege iz odjela za cestovni promet, koji su u Mercedesu S-klase zatekli otvorenu bocu votke i pivske limenke te utvrdili da je glavni junak priče u sebi imao dva promila.

Policajci su mu istog trenutka oduzeli vozačku dozvolu, pa doznali i to da se 36-godišnjak dovezao u tuđem vozilu što mu je još više otežalo ionako nezavidnu situaciju.

Naime, prema važećim poljskim propisima, ako automobil ne pripada onome koji je njime upravljao s više od 1,5 promila alkohola u krvi, polazište za utvrđivanje visine financijske odgovornosti izračunava se prema vrijednosti vozila kojim je upravljao.

Drugim riječima, 36-godišnjak sada može očekivati šokantno visok račun zbog svoje "nepodopštine", a usto mu prijeti ​​​​dugotrajna zabrana upravljanja vozilima i zatvorska kazna.