Parkirao je Lamborghini na mjesto za invalide i doživio salve uvreda, umuknuli su čim im se javio

Fotografija skupocjenog Lamborghinija parkiranog na mjestu rezerviranom za osobe s invaliditetom zapalila je iznova društvene mreže nakon što je objava posvećena tom događaju neki dan osvanula na Redditu.

A podsjetila je da mnogi ljudi olako donose zaključke, baš kao što su to učinili i krajem svibnja prošle godine, kada je netko iz engleskog grada Torquaya fotografirao to sportsko vozilo.

Tih je dana na stotine ljudi izvrijeđalo vozača nazivajući ga bahatim, sebičnim i bezobzirnim, da bi na se naposljetku ispostavilo kako su čitavo vrijeme napadali čovjeka s prostetskom nogom!

Lavina bijesa na društvenim mrežama

Sve je počelo kada je član lokalne Facebook grupe objavio fotografiju Lamborghini Huracána EVO vrijednog oko 230 tisuća eura parkiranog na invalidskom mjestu.

Uz fotografiju je ostavio i sarkastičan komentar: "Imam Lamborghini pa mogu parkirati kako i gdje god želim, čak i ako to znači oduzeti mjesto osobi s invaliditetom", a objava se proširila brzinom munje.

Uslijedila je lavina osuđujućih komentara usmjerenih prema, kako su svi pretpostavljali, bogatom i zdravom muškarcu koji krši pravila, međutim kritike su ubrzo utihnule nakon što se oglasio i vlasnik.

Fotografirao se na tlu pokraj svog automobila uz osmijeh na licu te je kratko svima odvratio: "Eto jedne fotografije za sve moje fanove".

Taj "mic drop" trenutak potpuno je preokrenuo narativ, a osoba koja je pokrenula hajku javno se ispričala jer se ispostavilo da je oznaka skliznula s kontrolne ploče zbog čega mu nije bila vidljiva.