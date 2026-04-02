MAGNETI ZA USPJEH /

Ove boje za uskršnja jaja privlače veliku sreću u život: Jedna vam čak donosi novac
Foto: Shutterstock

Bojanje pisanica u razne nijanse nije samo obiteljska tradicija i estetski običaj, već i drevni ritual kojim kroz simboliku boja u dom prizivamo zaštitu, zdravlje, mir i blagostanje

2.4.2026.
21:49
Antonela Ištvan
Bojanje uskrsnih jaja, ili pisanica, jedan je od najdražih i najraširenijih običaja koji okuplja obitelji i unosi radost u domove. Dok djeca s nestrpljenjem biraju motive i tehnike, odrasli često slijede tradiciju prenošenu generacijama. Ipak, boje koje biramo za svoje pisanice nisu samo estetski odabir.

U narodnim vjerovanjima svaka nijansa nosi duboku simboliku i vjeruje se da može prizvati sreću, zdravlje i blagostanje u naš život.

Od vatrene crvene koja štiti dom do zlatne koja obećava prosperitet, odabir boja može postati mali ritual kojim u dom unosimo pozitivnu energiju i dobre želje za nadolazeću godinu.

Crvena: kraljica uskrsnih boja za zaštitu i radost

Ako postoji jedna boja bez koje je Uskrs nezamisliv, onda je to crvena. Ona je najvažnija i najtradicionalnija boja pisanica, a njezina simbolika je duboko ukorijenjena kako u kršćanstvu, tako i u narodnim vjerovanjima. Crvena simbolizira Isusovu žrtvu i krv, ali istovremeno predstavlja radost njegova uskrsnuća i pobjedu života nad smrću.

Prvo obojeno jaje u kući, poznato kao čuvarkuća, gotovo je uvijek crvene boje. Vjeruje se da ono posjeduje posebnu moć zaštite doma i ukućana od bolesti i nesreće tijekom cijele godine, zbog čega se čuva na istaknutom mjestu, najčešće uz ikonu, sve do sljedećeg Uskrsa.

U nekim krajevima postojao je i običaj da se djeci na uskrsno jutro obrazi nježno protrljaju crvenom pisanicom kako bi bila zdrava i rumena. Tradicija crvenih jaja duboko je ukorijenjena i u Grčkoj, gdje se crvena smatra bojom radosti, ali i moćnim sredstvom protiv uroka.

Zlatna i žuta za blagostanje i optimizam

Žuta i zlatna boja simboliziraju svjetlost, sunce i božansko prosvjetljenje. Vjeruje se da unose radost, optimizam i sreću u dom, predstavljajući novi početak i trijumf života koji se budi u proljeće. One su idealan odabir ako želite prizvati pozitivnu energiju i vedrinu.

Posljednjih godina sve su popularnije pisanice zlatne boje, koje ne samo da izgledaju elegantno, već prema narodnoj predaji donose obilje i financijski prosperitet.

Vjeruje se da zlatna jaja na uskrsnom stolu mogu privući bogatstvo u kuću. Zanimljivo je da se savršena zlatna nijansa može postići i potpuno prirodnim putem, korištenjem začina poput kurkume, koja jajima daje prekrasan, sjajan zlatni ton.

Zelena i plava kao simboli nade i mira

Zelena je boja prirode, plodnosti, nade i obnove. Pisanice obojene u zeleno simboliziraju buđenje prirode u proljeće i donose blagostanje, napredak i rast u svim aspektima života. Ova boja idealna je za sve one koji u novoj sezoni priželjkuju nove početke i uspješan razvoj planova. Za bojanje se tradicionalno koriste prirodni sastojci poput koprive ili špinata.

Plava boja, s druge strane, označava nebo, istinu, vjernost i duhovni mir. Svjetlije nijanse plave povezuju se sa skladom u obitelji i dobrim zdravljem. Odabir plavih pisanica može unijeti osjećaj smirenosti i stabilnosti u vaš dom, potičući strpljenje i unutarnji mir.

Ostale boje sa snažnim porukama

Iako su crvena, žuta, zelena i plava najčešće boje na uskrsnom stolu, i druge nijanse nose svoja značenja:

Ljubičasta se tradicionalno povezuje s dostojanstvom, plemstvom i duhovnošću. Vjeruje se da donosi prestiž, ali i potiče strpljenje.

Narančasta simbolizira snagu, izdržljivost i ambiciju. Smatra se da ova boja daje energiju i nadu za nove poslovne i osobne uspjehe.

Ružičasta predstavlja nježnost, bezuvjetnu ljubav i zaigranost. Simbol je svježeg početka i sreće u emotivnim odnosima.

