Ovaj zadatak sa štapićima nazvan je najtežim: Ako uspijete pronaći rješenje, zaslužujete titulu genija

Iako su matematički zadaci mnogima tijekom školovanja bili izvor frustracije i nelagode, zanimljivo je kako upravo oni danas privlače veliku pažnju na društvenim mrežama.

Bilo da se radi o jednostavnim primjerima u kojima se mnogi spotaknu zbog krivog redoslijeda računskih operacija ili previdjenih predznaka, ili o složenijim zagonetkama koje rješavaju tek najuporniji i najanalitičniji, matematika iznenađujuće često izaziva lavinu komentara, rasprava i dijeljenja.

Među brojnim mozgalicama koje svakodnevno kruže internetom, posebno se istaknuo jedan vizualni izazov koji je prikupio više od šest milijuna pregleda na YouTube-u. Naslovljen kao: "Najteža zagonetka sa štapićima".

U videu, dva muškarca sjede jedan nasuprot drugom, a jedan od njih pred drugoga stavlja izazov. Na stolu ispred njih nalazi se deset štapića od sladoleda, složenih u obliku dva stabala, koja nalikuju na slovo Y.

Drugi muškarac dobiva zadatak: od tog rasporeda mora složiti oblik kuće, i to tako da pomakne samo četiri štapića.

Foto: Youtube

Od bolnice do crkve, sve osim kuće

Čim je čuo izazov, muškarac se odmah primio posla. No umjesto da napravi klasičnu kuću, njegov prvi pokušaj više je nalikovao bolnici. Postavio je štapiće tako da formiraju krov, a zatim je u sredinu, pažljivo i s očitom logikom, složio dva štapića u obliku križa. No njegov sugovornik nije dijelio to oduševljenje.

“Čekaj, nisam rekao da složiš crkvu,” upozorio ga je uz smijeh.

U drugom pokušaju odlučio je biti pragmatičniji. Pomaknuo je samo dva štapića i od njih složio, neboder, ali opet, nije bilo ono što je traženo.

Ne odustajući, krenuo je u treći pokušaj. Ovoga puta pomaknuo je točno četiri štapića, kako je i bilo zadano te stvorio oblik koji je, objektivno gledano, izgledao kao dvostruka kuća.

No, njegov suparnik ostao je neumoljiv: "To nije to. Tražim običnu kuću."

Foto: Youtube

Koji je točan odgovor zadatka?

Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja - bolnice, nebodera i duple kuće, prvi muškarac je odustao, te priznao poraz. Njegov suparnik se tada smireno nasmiješio i pokazao točno rješenje.

U nekoliko preciznih poteza, uz mirnu ruku i dozu iskustva, počeo je slagati štapiće. Prvo je pomaknuo lijevi vodoravni štapić i položio ga na kraj drugog vodoravnog, koji je stajao odmah pored. Time je stvorio čvrstu osnovu.

Zatim se pozabavio dijelom koji je podsjećao na slovo Y - dva ukoso postavljena štapića sada su pažljivo presložena kako bi formirali krov, s naglašenim vrhom i nagibom koji podsjeća na klasičnu siluetu kuće.

Prešao je na drugu skupinu štapića. Tamo je desni štapić iz Y - oblika umetnuo između dva okomita, i to vodoravno. Na samom vrhu dodao je posljednji štapić, ponovno vodoravno, čime je elegantno zatvorio strukturu.

Pred njima se sada nalazila kućica u 3D obliku. Jednostavna, jasna i potpuno u skladu s pravilima izazova.

Korisnici se zabavili

Kada je konačno otkriveno točno rješenje, publika nije skrivala svoje iznenađenje. Komentari ispod videa ubrzo su se pretvorili u mješavinu oduševljenja, smijeha i priznavanja poraza.

Posebno su ih zabavili prethodni pokušaji prvog muškarca. Mnogi su čak priznali da bi i sami teško došli do rješenja.

"Ne mogu vjerovati da je smislio toliko odgovora. Ja sam bio zaglavljen među drvećem. Točan odgovor mi se sviđa", "Ovo me oduševilo", "Bolnica, a zatim crkva, je tako smiješno", pisali su.