Ovaj zadatak namijenjen je najmlađima, a 99% odraslih ga nije uspjelo riješiti: Možete li vi?

Detektivski zadaci i vizualne mozgalice posljednjih su godina postali pravi hit na društvenim mrežama. Ljude svih uzrasta oduševljava izazov traženja skrivenih detalja na slikama koje naizgled djeluju jednostavno, ali nerijetko znaju ozbiljno testirati i najpažljivije oči.

Jedan takav zadatak privukao je pažnju skoro 50 tisuća korisnika Reditta. Kako tvrde roditelji, doslovno je izludio cijelu obitelj, a riječ je o ilustraciji prepunoj šarenih životinja koje plivaju ispod površine mora, preuzetoj iz dječje zbirke zagonetki namijenjene najmlađima.

Kako glasi zadatak?

Na fotografiji se mogu vidjeti brojne ribice, rakovi, ali i dvije mačke - siva i smeđa, koje mirno plutaju među njima. Naizgled jednostavan prizor krije puno više nego što se čini, jer je zadatak pronaći čak osam skrivenih predmeta: miša, riblju kost, klupko vune, kost za pse, loptu praznu konzervu, pero i ptičicu.

Zadatak je namijenjen djeci od pet godina, no roditelji jednog mališana ubrzo su shvatili da to nije nimalo lako. Njihov sin, iako uporan i koncentriran, nije uspio pronaći sve skrivene predmete, pa su odlučili potražiti pomoć na Redditu.

Preteško za sve

Komentari su se ubrzo počeli nizati, a rasprava je postala viralna. Mnogi odrasli korisnici priznali su kako su se i sami namučili pronaći sve skrivene predmete, unatoč tome što je zadatak navodno namijenjen djeci od pet godina.

Neki od njih su čak otvoreno izrazili frustraciju zbog toga što se tako složen i vizualno zahtjevan zadatak uopće našao u dječjoj zbirci.

"Imam 28 godina i ovo me iznerviralo", "Imam 64 godine i nisam ih sve mogao pronaći", "za petogodišnjaka ovo je ludo", "Odrastao sam čovjek, pronašao sam riblju kost, shvatio da je bila zaokružena, nisam našao ništa drugo. Potrošio sam pet minuta. Ovo je preteško", "Broj šest je nemoguće pronaći", "Čak i s ovim krugovima koji su ih identificirali, zurio sam pune dvije minute", "Apsolutno preteško za dijete od pet godina", "Pet godina? Apsolutno preteško čak i za mene", "Imam 40 godina i ovo je preteško", samo su neki od komentara.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: AI umjetnik otkrio je li umjetna inteligencija izmakla kontroli

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gdje se nalazi osam predmeta?

Dakle, rješenje ove vizualne mozgalice pokazalo se puno lukavijim nego što se na prvi pogled činilo. Caka je bila u tome što su boje predmeta koje treba pronaći bile drukčije od onih prikazanih na popisu s desne strane slike.

Upravo ta razlika u nijansama najviše je zbunila korisnike i dovela do brojnih pogrešnih pokušaja.

Kako bi se razjasnila misterija, evo točnog rasporeda svih skrivenih predmeta: