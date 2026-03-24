Ovaj izazov zaludio je Internet: Možete li vi pronaći majstoricu kamuflaže na ovoj fotografiji?

Naizgled obična fotografija kore drveta i grana postala je predmet rasprave na popularnom Redditu, izazivajući korisnike da testiraju svoju moć zapažanja.

Objavljena na subredditu r/FindTheSniper, zajednici posvećenoj pronalaženju skrivenih životinja i predmeta na slikama, ova vizualna zagonetka traži od gledatelja da uoče vješto skrivenu sovu.

Težak izazov

Fotografija prikazuje debelu granu drveta s velikom šupljinom u sredini. Iako se na prvi pogled čini kao jednostavan prizor iz prirode, negdje u kadru skriva se ptica, savršeno stopljena s okolinom.

Objava je brzo prikupila stotine glasova i više od sto komentara, u kojima su korisnici dijelili svoje uspjehe, frustracije i oduševljenje.

Većina komentatora uspjela je pronaći "snajperista" prilično brzo, ističući da se par velikih očiju nazire iz tame šupljine na grani, gotovo točno u središtu slike.

"Nalazi se točno u rupi", napisao je jedan korisnik, dok su se drugi složili. Ipak, za neke je otkriće bilo iznenađenje. "Prepao sam se kad sam je odjednom ugledao", priznao je jedan od komentatora, opisujući čest "jump scare" efekt koji se javlja kada promatrač napokon shvati da ga skrivena životinja cijelo vrijeme gleda ravno u oči.

Drugi su bili ometeni neobičnim oblicima u kadru, poput jednog korisnika koji je primijetio: "Zaboravite sovu, što je dovraga ona grana koja izgleda kao zmija?".

Sove kao prirodni snajperisti

Izazovi poput ovog savršeno ilustriraju zašto su sove poznate kao jedni od najvještijih grabežljivaca u prirodi. Njihova sposobnost kamuflaže nije samo pasivna, već aktivna vještina.

Sove mogu svjesno promijeniti oblik tijela, zauzimajući takozvani "položaj za prikrivanje" u kojem se izdužuju i stišću perje kako bi nalikovale na slomljenu granu. Njihovo perje evoluiralo je da oponaša teksturu kore drveća, čineći ih gotovo nevidljivima.

Osim vizualne kamuflaže, sove su poznate i po nečujnom letu. Rubovi njihovih krila imaju posebne rese koje smanjuju buku i turbulenciju, omogućujući im da se nečujno približe plijenu. Upravo te karakteristike čine ih idealnim "snajperistima" prirode i savršenim subjektima za zajednicu poput r/FindTheSniper.

Savršen tajming za sove

Popularnost ove objave, datirane 16. ožujka 2026., nije slučajnost. Ožujak je mjesec kada su sove izuzetno aktivne na sjevernoj hemisferi, jer je to vrhunac sezone gniježđenja za mnoge vrste. U to vrijeme zaljubljenici u ptice i prirodu pojačano dijele sadržaj vezan uz ove noćne ptice.

Dodatno, događaji poput godišnjeg Međunarodnog festivala sova koji se održava početkom ožujka, potiču val "sovomanije" na društvenim mrežama.

Ovakve objave ne samo da pružaju zabavu, već i podsjećaju na fascinantne sposobnosti životinja s kojima dijelimo planet, a koje često ostaju neprimijećene u našem svakodnevnom okruženju. Za mnoge korisnike, pronalaženje ove preslatke sove bilo je, kako je jedan od njih napisao, "prva stvar koju sam poželio potražiti na ovom subredditu".