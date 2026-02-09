Otišao je tri minute ranije s posla, šefica poludjela: Nevjerojatno kakvu poruku mu je poslala

Posao je u pravilu mnogo lakši i ugodniji kada vlada dobro radno okruženje i kada postoji međusobno poštovanje između zaposlenika i nadređenih. No, nažalost, brojni primjeri pokazuju da to nije uvijek slučaj te da neki šefovi znaju ići iznenađujuće daleko kada je riječ o kontroli zaposlenika.

Na Redditu se ovih dana pojavila fotografija e-maila koji je izazvao lavinu komentara i nevjericu korisnika. Poruku je, prema objavi, zaprimio radnik po imenu Bryan nakon što je jedan radni dan završio sve svoje obveze i napustio posao svega tri minute ranije.

'Pazi na sat'

Iako je riječ o gotovo neprimjetnom odlasku, koji mnogi ne bi ni registrirali, njegovoj menadžerici to se očito nije svidjelo.

"Bok, Ryan, primijetila sam da si jučer izašao s posla malo ranije (u 16:57). Iako cijenimo tvoj rad, moramo paziti da budemo korektni prema ostatku tima koji ostaje do kraja radnog vremena", započela je poruku.

No, pravi šok tek slijedi. Zbog svega tri minute ranijeg odlaska s posla, nadređena je odlučila "kazniti" svog zaposlenika.

"Kako bi nadoknadio taj manjak vremena, možeš danas ili uzeti malo kraću pauzu za ručak ili ostati na poslu do 17:03. Pazimo ubuduće malo više na sat. Mi smo tim", napisala mu je.

Korisnici mu savjetovali otkaz

Mnoge korisnike Reddita ovakav je pristup razljutio, pa su mu u komentarima poručili da bi trebao promijeniti posao, ističući kako je ovakav odnos prema zaposlenicima nedopustiv.

"Šališ se, ažuriraj svoj životopis i počni ga slati", "Ne bih čak ni odgovorio na e-mail - ne zaslužuje sve odgovor. Žele da odgovoriš kako bi te uznemirili. Ako voliš posao, idemo naprijed točno u minuti. To je izuzetno sitno i ne podnosim mikromenadžment", "Ovaj šef je kreten, vodim tim na daljinu sve dok je posao obavljen, koga briga", "Menadžer očito nema dovoljno posla ako ga to brine", "Vrijeme je za tihi otkaz i pronalazak novog posla", "Nađi bolji posao, a onda daj otkaz bez prethodne najave", pisali su.