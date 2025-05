Osvojio je na lotu i preko noći postao milijunaš: Otkrio je i da traži ženu, ali ima posebne uvjete

Igre na sreću u sebi nose posebnu vrstu uzbuđenja. Svaki odigrani listić, svaki odabrani broj, nosi sa sobom nadu – onu iskru koja govori "što ako baš danas bude moj sretan dan?". Svi smo barem jednom pomislili kako bi bilo kad bismo preko noći osvojili glavni zgoditak na lotu i odjednom postali milijunaši. U tom trenu sve se mijenja.

Svakodnevne brige postaju tihe, a pred nama se otvara svijet pun mogućnosti. Zamišljamo kako bismo ispunili davno zaboravljene snove – kupili luksuzni automobil koji smo oduvijek priželjkivali, prostrani stan u centru grada ili vilu na moru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, osim materijalnih želja, često dolazi i ona dublja potreba – da podijelimo sreću s nekim posebnim. Mnogi u tom trenutku odluče stati, usporiti i pronaći osobu s kojom žele graditi zajednički život.

Sudbina se na poseban način poigrala s Kürsatom Chicou Yildirimom iz njemačkog Dortmunda. Prije tri godine, odlučio je okušati sreću i ispuniti listić za lutriju – potez koji mu je zauvijek promijenio život. Neočekivano, postao je bogatiji za vrtoglavih 9,3 milijuna eura, a njegov dotadašnji svakodnevni život preokrenuo se iz temelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i mnogi dobitnici, prvo je krenuo ostvarivati materijalne snove. Kupio je luksuzne automobile, obogatio garderobu najskupljim modnim markama i trošio novac na stvari o kojima je ranije mogao samo sanjati – pa čak i na one koje mu, kako sam priznaje, nikada prije ne bi ni pale na pamet.

Traži ženu

Ali nakon početne euforije i raskošnog načina života, Yildirim je osjetio prazninu. Shvatio je da bogatstvo nema pravo značenje ako ga nemaš s kim dijeliti. Poželio je pronaći osobu uz koju će, osim luksuza, dijeliti i nježnosti, bliskost i životna putovanja.

U intervjuu za strane medije tada je jasno poručio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Molim vas, naglasite da sam solo. Može biti plavuša ili brineta, nije me briga. Želim se zaljubiti i proputovati cijeli svijet s osobom koja će me voljeti radi mene, a ne radi mog novca."

Mediji su njegov apel shvatili ozbiljno – toliko da su za njega otvorili i posebnu e-mail adresu kako bi se zainteresirane kandidatkinje mogle javiti. I doista, ponuda nije nedostajalo. No, usprkos bogatstvu, Kürsat nije izgubio kompas. Otkrio je da danas puno pažljivije promišlja o svakom koraku – osobito kada je riječ o novcu i, još važnije, o povjerenju koje daje ljudima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Treba mi žena kojoj mogu vjerovati bez obzira šta se dogodi. Mogu se vrlo dobro brinuti za sebe. Preduzeo sam sve potrebne mjere. Novac je u sigurnim rukama", rekao je te istaknuo da je svjestan da će se sada mnogi družiti s njim iz čiste koristi.

"Odjednom su ti svi prijatelji. Ljudi, s kojima se nisam čuo godinama, odjednom su počeli da me zovu i traže novac iz vedra neba. Nije mi žao što sam dobitak objavio na društvenim mrežama. Svi trebaju znati, jer je 90 posto njih ljubomorno i misle da to ne zaslužujem. Ipak, nije me briga. Nikad neću zaboraviti odakle sam došao. Ja sam iz radničke klase. Nikad neću postati arogantna osoba", rekao je.

Je li pronašao partnericu?

Osim što je poznat po svom dobitku, Kürsat je i prava zvijezda društvenih mreža. Njegov Instagram profil pun je fotografija na kojima pozira uz skupocjene automobile, na egzotičnim lokacijama i u dizajnerskim kombinacijama koje govore jedno – čovjek živi život na visokoj nozi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na svakoj objavi jasno je koliko uživa u svom luksuznom načinu života, koji mu je omogućio dobitak od 9,3 milijuna eura. No, unatoč blještavilu, jedna stvar i dalje nedostaje – ljubav. Iako je otvoreno tražio partnericu koja bi s njim dijelila ne samo bogatstvo, već i život, čini se da još uvijek nije pronašao onu pravu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Onu koja bi bez zadrške prihvatila njegov svijet i sve što on sa sobom nosi. Ipak, ako je suditi po njegovim objavama, jedno je sigurno – financijskih briga nema. Novca mu ni danas ne manjka.