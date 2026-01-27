Odmor im se pretvorio u pakao: Turiste skoro ubio slon težak tri tone, snimka je zastrašujuća

Slonovi su nevjerojatno fascinantne životinje, prepoznatljive po svojoj veličini, snazi i dubokoj inteligenciji. S njihovim ogromnim ušima i impresivnim rogovima, slonovi imaju jedinstvenu prisutnost koja ne može ostaviti nikoga ravnodušnim. Biti u njihovoj blizini može biti izazov, no isto tako pruža priliku da se osjeti duboka povezanost s prirodom i divljenje prema jednoj od najsnažnijih i najuzbudljivijih vrsta na planetu.

Takvo iskustvo iskusili su Maksim i Lilija Mihajlovski, poznati po svom humorističnom i obiteljskom sadržaju na Instagram profilu @mikhailovsky_mlk.

Njihov odmor iz snova na Šri Lanki pretvorio se u pravu noćnu moru kada je njihovo vozilo napao divlji slon, a cijeli incident snimili su i podijelili sa svojim pratiteljima. Zastrašujuća snimka brzo je postala viralna.

Odmor pretvoren u borbu za život

Video koji je obitelj objavila na svom Instagram profilu prikazuje trenutke čistog užasa. U početku se čini kao bezazlen susret sa slonom na cesti tijekom safarija. Međutim, situacija eskalira u sekundi.

Golema životinja, teška oko tri tone, postaje agresivna i nasrće na njihov mali turistički autobus. Na snimci se vidi kako slon silovito ljulja vozilo, podižući dva kotača s tla, dok obitelj panično vrišti. U jednom trenutku, slon svojom surlom trga vrata automobila u potrazi za hranom.

Prema riječima Lilije Mihajlovskaje, cijeli incident potaknuo je drugi turist koji je pokušao nahraniti životinju, što ju je učinilo agresivnom. U panici su morali bježati iz uništenog vozila. Njihov jedanaestogodišnji sin bio je prisiljen bos trčati niz cestu kako bi se spasio.

Situacija se smirila tek kada je stiglo drugo turističko vozilo i trubljenjem otjeralo životinju, a rendžer parka ispalio je hitac upozorenja.

"Gotovo smo izgubili živote", izjavila je šokirana Lilija, dodavši kako obitelj, iako je prošla bez fizičkih ozljeda, više nikada ne želi vidjeti slonove.

Upozorenje i burne reakcije pratitelja

Uz video, influenceri su sarkastično napisali: "Pošalji prijatelju koji se sprema na odmor i ocijeni našu sreću od jedan do deset." Njihova objava izazvala je lavinu komentara.

Mnogi su izrazili šok i suosjećanje. "Baš sam se brinula dok sam gledala", napisala je jedna pratiteljica.

Međutim, mnogi su iskoristili priliku da upozore na opasnosti hranjenja divljih životinja. "U nacionalnim parkovima je, čini se, zabranjeno hraniti životinje! U parku Yala su nas upozorili da ih smijemo samo gledati, ne hraniti i ne izlaziti iz vozila", istaknuo je jedan od komentatora.

Drugi je dodao kako slon nije kriv: "Nije to učinio iz zlobe, jednostavno poseže za hranom, ne procjenjujući svoju snagu."