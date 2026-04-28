Neustrašiva lutalica žrtvovala život i spasila više od tridesetero djece od zmije otrovnice

U indijskom selu Dhirakula, u saveznoj državi Odisha, jedna je lutalica postala junakinja o čijem nesebičnom činu upravo priča cijeli svijet.

Naime, životinja kojoj su mještani posmrtno dali ime Kali, žrtvovala je život kako bi zaštitila više od tridesetero vrtićke djece od zmije otrovnice, objavio je lokalni portal Orissa Post.

Njezina žrtva potaknula je mještane sela da joj organiziraju sprovod s počastima koje se inače čuvaju samo za ljude, pa je tijelo odvažne Kali prekriveno cvijećem i bijelom tkaninom nakon čega je održana procesija kroz mjesto prije pokopa.

Dramatično jutro koje je moglo završiti tragedijom

Sve se odigralo sredinom travnja oko 8:30 ujutro, kada je više od trideset mališana iz dječjeg vrtića Sri Jagannath Sishu Vidya Mandir sjedilo je ispred školske zgrade.

Djeci se u jednom trenutku opasno približila otrovna zmija, prema nekim izvorima kobra, na što je Kali odmah reagirala i bez oklijevanja se upustila u bitku koja je završila kobno po obje životinje.

Hrabra kujica postavila se između zmije i djece, a iako je Kali zmija više puta ugrizla, očevici su potvrdili kako joj nije bilo na kraj pameti posustati te da je otrovnicu uporno napadala sve dok je nije uspjela ubiti.

Nažalost, borba je i za Kali imala previsoku cijenu, zadobila je smrtonosan ugriz u njušku, te se nedugo nakon bitke srušila i podlegla otrovu.

Svojim je životom platila sigurnost djece, a njezin čin mještani su opisali kao nevjerojatan iskaz zaštitničkog instinkta: "Kali je spasila živote naše djece i ostat će besmrtna u našim srcima", izjavio je jedan od njih.

Kalina dirljiva priča pružila je drugačiju perspektivu u zemlji u kojoj se na pse lutalice često gleda sa strahom i sumnjom. Zbog sve većeg broja napada u urbanim i ruralnim područjima, zabrinutost je opravdana.

Prema vladinim podacima, samo u siječnju 2025. godine zabilježeno je gotovo 430.000 slučajeva ugriza pasa diljem Indije. Ipak, Kalina žrtva podsjetnik je da hrabrost i odanost dolaze u najneočekivanijim oblicima te je njezina priča dirnula srca ljudi daleko izvan granica malog indijskog sela.