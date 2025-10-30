Netko digne lođu, netko zatvori balkon, on je postavio kuću! Koštala je, ali vrijedi divljenja

Na prvu izgleda poput 'građevinskog pothvata' u nekoj balkanskoj državi u kojoj prostorno uređenje postoji samo na papiru, međutim ipak nije rezultat bezakonja, tornada ili arhitektonske pogreške.

Plava zvijezda zapravo je impresivna umjetnička instalacija južnokorejskog umjetnika Do Ho Suha, koja je još od 2012. godine smještena na kampusu Sveučilišta Kalifornija u San Diegu (UCSD).

Od skice do nevjerojatne stvarnosti

Kada je umjetnik Do Ho Suh prvi put predložio svoj projekt, ni sam nije bio siguran da je izvediv. Ideja o trajno postavljenoj kući koja visi s vrha sveučilišne zgrade činila se gotovo fantastičnom. Ipak, sedam godina nakon prve skice, san je postao stvarnost.

U studenom 2011. godine, kuća teška gotovo 32 tone i čiji su troškovi izgradnje i postavljanja dosegnuli oko 1,2 milijuna eura, pažljivo je podignuta jednom od najvećih američkih dizalica na visinu od preko 30 metara i pričvršćena za krov zgrade Jacobs Hall.

Cijela konstrukcija, koja uključuje i temelje debljine 45 centimetara, projektirana je da izdrži vjetrove do 160 km/h i zadovoljava stroge kalifornijske protupotresne propise.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dezorijentirajuća udobnost

Posjetitelji instalacije "Pala zvijezda" doživljavaju jedinstven spoj zbunjenosti i topline. Iako je izvana prizor kuće na rubu zgrade dramatičan, prava se čarolija događa unutra.

Ulaskom u kuću, osjetila su odmah stavljena na kušnju. Pod je nagnut pod kutom od 5 stupnjeva, dok je sama kuća izgrađena pod drugačijim kutom od 10 stupnjeva.

U prostoru nema nijedne ravne linije, osim lustera koji, zahvaljujući gravitaciji, visi okomito i time dodatno naglašava iskrivljenost svega oko sebe.

Mnogi posjetitelji prijavljuju osjećaj vrtoglavice, morske bolesti ili nestabilnosti, baš kao da će svakog trenutka pasti. To je fizički doživljaj koji tjera na preispitivanje vlastite percepcije prostora.

Toplina poznatog prostora

Nasuprot tom fizičkom nemiru stoji iznenađujuća udobnost interijera. Kuća, izrađena kao model tri četvrtine veličine stvarne kuće iz Providencea na Rhode Islandu, potpuno je namještena.

Unutra se nalazi namještaj koji bi mogao pripadati nečijoj baki, obiteljske fotografije na kaminu (uključujući fotografije dekana s fakulteta), knjige, televizor, pa čak i sitnice poput ključeva na stoliću.

Ispred ulaznih vrata uređen je i mali vrt s drvetom šljive, glicinijom i rajčicama, što dodatno pojačava osjećaj transplantiranog doma.

Osobna priča o pronalasku doma

Pala zvijezda duboko je osobno djelo. Inspiracija potječe iz vlastitog iskustva umjetnika Do Ho Suha, koji se 1991. godine preselio iz Južne Koreje u Sjedinjene Američke Države radi studija.

Prisjeća se tog osjećaja "kao da je pao s neba", osjećaja potpune dezorijentacije i potrebe za fizičkom i mentalnom prilagodbom na novu okolinu.

Instalacija istražuje taj osjećaj raseljenosti i univerzalno pitanje "što je dom?". Kako je objasnila Mary Beebe, direktorica Stuart Collection, zbirke umjetničkih djela kojoj "Pala zvijezda" pripada, te su ideje posebno relevantne za studente, od kojih su mnogi prvi put napustili svoje domove.