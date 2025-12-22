Nemojte ni pokušavati partneru kupiti ovih deset poklona za Božić: Garantiraju prekid

Blagdansko vrijeme trebalo bi biti ispunjeno radošću, no potraga za savršenim poklonom za voljenu osobu često se pretvara u stresnu misiju. Jedan pogrešan odabir može poslati potpuno krivu poruku, izazvati neugodu, pa čak i potaknuti svađu koja će pokvariti cijele blagdane.

Iako je namjera najčešće dobra, neki darovi toliko promaše cilj da postanu anegdote koje se prepričavaju godinama, a u nekim slučajevima i posljednja kap koja prelije čašu i dovede do prekida veze ili razvoda.

Upozorava se na darove koji se mogu protumačiti kao uvredljivi, bezosjećajni ili jednostavno lijeni. Ovih deset kategorija poklona trebali biste izbjegavati ako želite sačuvati mir i ljubav tijekom blagdana.

Oprema za vježbanje ili proizvodi za mršavljenje

Jedno od zlatnih pravila darivanja glasi: nikada ne poklanjajte nešto što sugerira da osoba treba promijeniti svoj izgled. Vaga, članarina za teretanu, set utega, anticelulitna krema ili kutija dijetalnih tableta spadaju u sam vrh najgorih mogućih poklona.

Iako vaša namjera može biti poticanje zdravog načina života, primatelj će gotovo sigurno čuti poruku: "Mislim da se trebaš promijeniti".

To može ozbiljno narušiti samopouzdanje i stvoriti osjećaj da nisu voljeni takvi kakvi jesu. Jedna žena je tako nedugo nakon poroda od supruga za Božić dobila vagu. Ubrzo nakon toga postao je bivši suprug.

Kućanski aparati

Osim ako vaša partnerica ili partner mjesecima ne govore o točno određenom modelu usisavača, miksera ili glačala, izbjegavajte kućanske aparate u širokom luku.

Takav dar, iako praktičan, šalje poruku da osobu vidite prvenstveno kroz prizmu kućanskih poslova. Umjesto osjećaja posebnosti i romantike, ovakav poklon može stvoriti dojam da je Božić samo još jedna prilika za opremanje domaćinstva, a ne za slavljenje ljubavi.

Poklon koji je zapravo za vas

Ovo je klasičan primjer sebičnog darivanja. Kupnja najnovije igraće konzole koju ste vi priželjkivali, ulaznica za koncert benda koji samo vi slušate ili skupog alata za garažu pod izlikom "zajedničkog poklona" vrlo je proziran potez.

Partner će odmah prepoznati da ste iskoristili priliku da ugodite sebi, što pokazuje nedostatak pažnje i razmišljanja o njegovim ili njezinim stvarnim željama.

Knjiga za samopomoć o vezama

Pokloniti partneru knjigu s naslovom poput "Kako popraviti komunikaciju u braku" ili "Pet jezika ljubavi" pasivno je agresivni potez.

Time izravno poručujete da smatrate kako s vašom vezom nešto nije u redu i da je treba popraviti. Umjesto otvorenog razgovora, problem gurate pod bor u ukrasnom papiru, što će zasigurno izazvati obrambeni stav i povrijeđenost.

Foto: Pixabay

Odjeća krive veličine ili stila

Odjeća je vrlo osoban poklon i s njom je lako pogriješiti. Ako kupite nešto što je očito preveliko, partner bi mogao pomisliti da ga smatrate krupnijim nego što jest.

Ako je premaleno, mogao bi to shvatiti kao suptilnu poruku da treba smršavjeti. Potpuno promašen stil, pak, otkriva da niste obraćali pažnju na to što voli nositi, što može dovesti do zaključka da ga zapravo i ne poznajete.

Generički poklon kupljen u zadnji čas

Bombonijera s police supermarketa, set za tuširanje sumnjive kvalitete ili šalica s generičkim natpisom vrište: "Sjetio sam te se pet minuta prije zatvaranja trgovine".

Poklon ne mora biti skup, ali mora pokazati da ste uložili barem malo truda i razmišljanja. Nedostatak truda često boli više od samog poklona jer poručuje da vam osoba nije bila prioritet.

Prenamijenjeni dar

Pokloniti nešto što ste sami dobili od nekog drugog, a očito je da vam se nije svidjelo, vrhunac je nepoštovanja. Ako dar nije ni otvoren, ima posvetu druge osobe ili je nešto što nikako ne odgovara ukusu vašeg partnera, bolje je ne pokloniti ništa.

Time pokazujete da vam nije bilo stalo dovoljno ni da odete u trgovinu.

Foto: Pixabay

Kućni ljubimac bez dogovora

Iako se štene ili mačić s mašnom čine kao preslatka ideja iz romantičnih filmova, u stvarnom životu to je katastrofalna odluka. Životinja je ogromna odgovornost koja traje godinama i zahtijeva vrijeme, novac i emocionalnu predanost.

Donijeti takvu odluku umjesto partnera stvara ogroman pritisak i može dovesti do velikih problema ako osoba nije spremna ili ne želi tu obvezu.

Poklon bon za usluge čišćenja

Slično kućanskim aparatima, darivanje bona za čišćenje stana ili pranje automobila može se protumačiti kao kritika. Poruka koja se može iščitati jest: "Smatram da nisi dovoljno uredan".

Umjesto da se osjeća maženo i paženo, vaš partner bi se mogao osjećati posramljeno i uvrijeđeno.

Dar koji lažno najavljuje nešto veliko

Jedna od najgorih pogrešaka je stvaranje lažnih nada. Primjerice, pokloniti djevojci koja očekuje zaruke malu kutijicu oblika one za prsten, u kojoj se na kraju nalazi ogrlica, može stvoriti golemo razočaranje i neugodu pred cijelom obitelji.

Takvi potezi pokazuju potpuno nerazumijevanje partnerovih osjećaja i situacije u kojoj se veza nalazi.