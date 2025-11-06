FREEMAIL
POTVRDILA POLICIJA /

Ne bude se svi u ponedjeljak mrzovoljni: Seksali su se na autocesti pri brzini od 140km/h!

Ne bude se svi u ponedjeljak mrzovoljni: Seksali su se na autocesti pri brzini od 140km/h!
Foto: Shutterstock/ilustracija

Svjedok je oko 10:30 sati prijavio vozilo koje je u više navrata zamalo sletjelo s ceste

6.11.2025.
9:02
Webcafe.hr
Shutterstock/ilustracija
Ako vas je već uhvatila želja da pravite bebe, jureći automobil vjerojatno nije najprikladnije mjesto za to. Očito se s time složila i njemačka policija, čiji su djelatnici u ponedjeljak ujutro s autoceste A1 u smjeru Dortmunda "skinuli" par koji se seksao tijekom vožnje.

"Svjedok je oko 10:30h prijavio vozilo koje je u više navrata zamalo sletjelo s ceste. U pitanju je bio Ford koji se kretao brzinom od 140 kilometara na sat i koji je, između ostalog, u jednom trenutku toliko skrenuo udesno da je jedan kamion morao stati na zaustavnoj traci", istaknula je na svojoj stranici policija iz Münstera, čiji je ured za odnose s javnošću naglasio kako je svjedok potvrdio da su se vozač i suvozačica odali spolnom odnosu.  

Hitne službe na kraju su isključile iz prometa 37-godišnjeg vozača i njegovu 33-godišnju suvozačicu na benzinskoj postaji u Steinfurter Straße u Münsteru. 

"Zbog nepravilne vožnje, 37-godišnji vozač, inače njemački državljanin, suočan je s kaznenom prijavom za opasno ometanje cestovnog prometa", rečeno je u završteku priopćenja.

