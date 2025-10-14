Zagrepčani umiru od smijeha na urnebesan natpis na liftu: Ovakvo nešto još niste vidjeli

Po zgradama, stubištima i stupovima diljem Hrvatske često se mogu vidjeti razni neobični natpisi koji nasmiju svakog prolaznika. Takvi mali dragulji svakodnevice, puni ironije i duhovitosti, redovito završe i na društvenim mrežama, gdje se brzo dijele i izazivaju lavinu komentara i smijeha.

Jedan takav natpis nasmijao je brojne korisnike Facebooka. Fotografiran je u jednoj zagrebačkoj zgradi, točnije na vratima starog lifta, onog s klasičnim metalnim vratima koje sami otvarate.

"Lift radi, ali pitanje je hoćete li izaći. Koristiti na vlastitu odgovornost. Ma najbolje ne koristiti", piše na papiru, zalijepljenom na vratima.

Stari lift

Mnoge je korisnike ovaj natpis doslovno nasmijao do suza. Komentari su se samo nizali. Dok su se jedni šalili na račun duhovite poruke, drugi su s nostalgijom, ali i blagim strahopoštovanjem, komentirali stari lift.

"U zapadnoj Europi to se događa samo u horor filmovima. U istočnoj Europi to je svakodnevnica", "Ulaz je besplatan. Izlaz je neizvjestan", "Još uvijek imam noćne more o liftu iz zgrade u kojoj sam živio kao dijete", "Najbolje koristi svoje noge", "Smiješno je što znam u kojoj se točno zgradi nalazi. Zadnji put sam bio tamo prije otprilike 20 godina? Čak i tada su ljudi satima ostajali zaglavljeni", pisali su.

Još jedan urnebesan natpis

Iako je glavni natpis odmah privukao pažnju i izazvao salve smijeha, mnogima je za oko zapeo i još jedan papir zalijepljen iznad njega.

"Upozorenje! Invalidska platforma isključivo za prijevoz osoba s poteškoćama u kretanju. Za cijelo vrijeme vožnje držati gumb stisnuti", piše na njemu.

Taj dodatni natpis, koji naizgled nema nikakvog smisla, dodatno je zbunio, ali i nasmijao prolaznike.

"Loše je biti invalid bilo gdje", "Zanimljivo je da nitko ne prevodi upozorenje na vrhu", "Također piše da je dizalo namijenjeno osobama s invaliditetom i da gumb morate držati pritisnut cijelo vrijeme", dodali su drugi.