Ovakav natpis na vratima salona još niste vidjeli: Osječka frizerka do suza je nasmijala cijelu Hrvatsku

Frizerski saloni za mnoge su ljude svojevrsna oaza - mjesto gdje ne dolaze samo zbog šišanja, prekrivanja izrasta ili njege kose, već i kako bi se opustili, razgovarali i barem na kratko pobjegli od svakodnevnih briga. Ipak, ono što klijentima često promakne jest da posao frizera nije uvijek lak i jednostavan.

Na svojoj koži to je osjetila jedna frizerka iz Osijeka kojoj je, čini se, prekipjelo od neugodnih situacija s mušterijama koje su u salon dolazile u alkoholiziranom stanju. Kako bi jasno dala do znanja da takvo ponašanje neće tolerirati, odlučila je na ulazna vrata postaviti obavijest.

Na papiru koji je ubrzo postao pravi hit na Facebook stranici Hardkoo 91, stoji jednostavna, ali vrlo izravna poruka:

"Ne pružamo frizerske usluge osobama u alkoholiziranom stanju."

Zašto se odlučila na taj potez?

Novinari portala SiB-a odlučili su kontaktirati legendarnu osječku frizerku D.P. kako bi iz prve ruke doznali pozadinu priče koja je nasmijala cijelu Hrvatsku.

A ona im je, bez imalo zadrške, otkrila da iza natpisa stoji itekako opravdan razlog.

"Dolazilo je do verbalnog vrijeđanja, do situacija kad osobe nisu htjele napustiti salon. Puno puta im se, što bih ja rekla, razveže jezik i ne znaju stati, a pritom mislim na vrijeđanja i psovke. Tomu sam htjela stati na kraj i uz dozvolu Uprave to sam i napravila", ispričala je mlada frizerka.

Ovo nije prvi put

Kako sama tvrdi, ovo nije prvi put da je morala posegnuti za takvim upozorenjem. Još dok je radila u prijašnjem salonu, na vratima je stajala ista poruka.

Kada je promijenila radno mjesto, nadala se da će situacija biti drugačija, no vrlo brzo shvatila je da se neugodne scene nastavljaju, pa je odlučila ponoviti isti potez.

Otkrila je i kako se u većini slučajeva radi o osobama koje se ne naručuju unaprijed, već samo naiđu kraj salona, uđu i zatraže uslugu, iako je odmah jasno da su pod utjecajem alkohola.

"To su uglavnom osobe srednjih godina. Zanimljivo je što znaju objasniti kakvu bi željeli frizuru, no istovremeno vrijeđaju, psuju i neprimjereno se ponašaju. U takvim situacijama zamolim da iziđu, a bilo je slučajeva kad to i nije išlo glatko", tvrdi ova simpatična frizerka.

Vraćaju se kada se otrijezne

No, ono što je još smješnije, frizerka otkriva i kako takve osobe ne odustaju, već se vraćaju kada se otrijezne, a tada je sasvim druga priča i ona im tada, a što joj je i obveza, pruži zatraženu uslugu.

"Jednostavno više nisam mogla trpjeti da me netko vrijeđa i omalovažava. Dok natpisa nije bilo, ja sam morala učiniti ono što klijent traži, no tome sam stala na kraj", zaključila je frizerka.