Može li kanader usisati kupača ili ronioca? Eto odgovora na pitanje koje i danas plaši mnoge

Priča je stara koliko je star i internet, a možda i koju godinu duže. Čule su je tisuće, a u suštini plaši informacijom da se povremeno zna dogoditi da kanaderi nehotice u sebe usisaju kupače ili ronioce i ispuštaju ih iznad opožarenih područja.

Ako ste i sami razmišljali o tome, pa možda i strahovali da se nešto takvo ne dogodi i vama, dopustite da vam umirimo misli i napomenemo kako je u pitanju mit i da vas kanaderi prilikom punjenja vodom ne mogu povući u svoju utrobu.

Ideja da bi osoba mogla biti usisana u spremnike kanadera CL-415, kakve koristi i Hrvatska, kosi se s osnovnim zakonima fizike i dizajnom samog zrakoplova.

Ključni element za punjenje vodom su dva hidraulički upravljana usisnika smještena na donjem dijelu trupa. Ti otvori, iako iznimno učinkoviti, relativno su malih dimenzija - otprilike deset s 25 centimetara.

Dodatno, i što je najvažnije, zaštićeni su čvrstim rešetkama koje sprječavaju ulazak bilo kakvih većih objekata, od plutajućih grana do, naravno, ljudi.

Čak i kad bi rešetke nekim čudom popustile, hidrodinamički tlak stvoren pri brzini od oko 130 kilometara na sat, koliko zrakoplov leti dok grabi vodu, nije dovoljno fokusiran da bi djelovao kao divovski usisavač.

Sila je raspoređena na širu površinu, a sam proces više nalikuje brzom punjenju kante nego usisavanju kroz slamku.

Stoga je popularna priča o roniocu pronađenom u izgorenoj šumi u stvarnosti potpuno neizvediva, što potvrđuju i detaljne tehničke specifikacije zrakoplova koje opisuju mehanizam usisa.

Prava snaga vodenog bombardera

Iako kanader ne može usisati čovjeka, njegova snaga je neupitna i zaslužuje duboko strahopoštovanje. Model CL-415, često nazivan "Super Scooper", u stanju je u samo dvanaest sekundi prikupiti nevjerojatnih 6.137 litara vode!

Tijekom tog kratkog perioda, dok zrakoplov kliže po površini jezera ili mora, kroz usisnike protječe više od 500 litara vode u sekundi. Kada se taj teret - težak gotovo osam tona - ispusti na požarište, stvara silu koja može lomiti grane i debla stabala promjera do dvadeset centimetara te pomicati teške objekte.

Zona pada, kako je vatrogasci nazivaju, pokriva područje od otprilike 2,4 hektara (oko 60 puta 400 metara), a dodatna sigurnosna zona proteže se još 150 metara uokolo. Ova razorna moć vode, precizno usmjerena iz zraka, ključna je u borbi protiv velikih šumskih požara.

Zbog toga se posade na tlu uvijek unaprijed obavještavaju o naletima kanadera kako bi se sklonile na sigurno, svjesne da vodena bomba ne pravi razliku između vatre i onoga što joj se nađe na putu.

Sam zrakoplov, nasljednik starijeg modela CL-215, jedinstven je jer je od početka konstruiran isključivo za protupožarnu borbu, za razliku od mnogih drugih koji su adaptirani iz vojne ili transportne službe.

Skrivena opasnost: Turbulencija i vrtlozi

Ako već direktan usis nije prijetnja, znači li to da je boravak u blizini kanadera koji puni vodu potpuno bezopasan? Odgovor je nedvosmisleno - ne! Prava opasnost ne leži u usisnicima, već u snažnoj turbulenciji koju zrakoplov stvara.

Leteći nisko i brzo, s dva snažna turbo-propelerska motora Pratt & Whitney, CL-415 stvara iznimno snažne zračne i vodene vrtloge. Ovi vrtlozi, poznati kao "eddies", mogu biti izuzetno opasni za plivače, ronioce, pa čak i manja plovila.

Zabilježen je najmanje jedan dokumentirani slučaj na Korzici gdje je plivač, koji se našao preblizu putanji zrakoplova, bio zahvaćen vrtlogom koji ga je bacio na obližnji gat pri čemu je zadobio ozljede.

Taj incident jasno pokazuje da, iako vas zrakoplov neće "progutati", njegova prisutnost na vodenoj površini stvara uvjete koji mogu biti pogubni. Zbog toga nadležne službe uvijek upozoravaju građane da se drže na sigurnoj udaljenosti od područja gdje protupožarni zrakoplovi obavljaju operacije punjenja vodom.

Hrvatski čuvari neba i njihov razvoj

Canadair CL-415, koji je u Hrvatskoj postao sinonim za protupožarni zrakoplov, ima dugu i zanimljivu povijest. Razvijen je iz modela CL-215 s klipnim motorima, a prva poboljšana verzija s turbo-propelerskim motorima poletjela je 1993. godine.

Proizvodio ga je prvo Canadair, zatim Bombardier, a danas je prava na proizvodnju preuzela kanadska tvrtka De Havilland, koja razvija moderniziranu verziju DHC-515.

Hrvatska je od samih početaka prepoznala vrijednost ovih amfibijskih zrakoplova te je među prvim zemljama koje su ih naručile, a danas je protupožarna eskadrila opremljena ovim moćnim strojevima ključan dio sustava civilne zaštite tijekom ljetnih mjeseci.

Njihova sposobnost brzog punjenja na moru i brojnim jezerima te preciznog djelovanja na nepristupačnim terenima čini ih nezamjenjivim alatom u očuvanju hrvatskih šuma.

U konačnici, mit o kanaderu koji usisava ljude ostaje upravo to - fascinantna, ali netočna priča. Dizajn zrakoplova i zakoni fizike čine takav događaj nemogućim. Ipak, istina o stvarnoj snazi i opasnostima koje okružuju operacije ovih zračnih vatrogasaca služi kao važan podsjetnik.

Dok se divimo njihovoj vještini i hrabrosti, ključno je poštovati sigurnosne upute i držati se podalje, prepuštajući im nebo i vodene površine kako bi nesmetano obavljali svoj vitalni posao.