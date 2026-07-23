Lice IQ 160: Luka Peroš o tajni 'La Case de Papel' i liku koji mu remeti mir

Tajna uspjeha globalnog fenomena

Peroš, koji tečno govori pet do šest jezika, a snalazi se na njih osam, svjetsku je slavu stekao u seriji u kojoj je njegov lik Marseille bio gotovo nijem. To ga je natjeralo na kreativnost. 'Kako bih postojao, vratio sam se nekim trikovima iz djetinjstva, poput igre očima i gunđanja. Toga nije bilo u scenariju', otkrio je. Globalni uspjeh 'La Case de Papel' objašnjava kao vješto spravljen koktel. 'Pokrali su jako puno elemenata već poznatih filmova i napravili taj koktel. To je priča o Robinu Hoodu protiv sistema, borba slabijih protiv jačih, što uvijek pali narod', analizira Peroš, dodajući kako su pametno ubačene i društvene teme poput emancipacije žena.

Foto: LAURENT BENHAMOU/Sipa Press/Profimedia

Sudar svjetova u 'IQ 160'

Nakon godina u međunarodnim projektima, ulogom u seriji 'IQ 160' vraća se komediji. Tumači inspektora Tomislava Ramljaka, kojeg opisuje kao iznimno metodičnog profesionalca. 'On je linearni čovjek koji voli svoj posao, dobro ga je naučio, opsesivno kompulzivni je i ne voli distrakcije. Njegov posao je najvažniji', objašnjava Peroš. No, tu savršeno uređenu svakodnevicu iz temelja narušava dolazak Marine Kapov (Dajana Čuljak), čistačice s kvocijentom inteligencije 160, koja postaje policijska suradnica. 'Onda mu uleti ta neman u životu i sve mu to malo poremeti. A onda više nije tako miran i staložen', zagonetno dodaje, nagovještavajući komične zaplete koji proizlaze iz sudara dvaju svjetova.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Duh našeg podneblja

Iako je serija adaptacija uspješnog francuskog formata, Peroš ističe da su joj on i partnerica Dajana Čuljak udahnuli autentični domaći duh. 'Ovo je naše podneblje, ovo je Hrvatska. Preko puta sebe sam imao jednu Dajanu Čuljak i onda sam vidio da moram nekako malo drugačije tog inspektora odigrati', rekao je, zadovoljan što je dobio slobodu da liku doda nešto svoje. Ta sposobnost prilagodbe ključna je za poliglota koji je glumio i na jezicima 'puno gorim od francuskog', kojeg smatra najtežim. No, jezici traže praksu. 'Problem je kad ih ne koristim, onda nestanu. Francuski i talijanski su mi sad kriminalni', iskreno priznaje.

Kroz lik inspektora Ramljaka, Peroš domaćoj publici nudi potpuno novo lice, dokazujući svoju glumačku svestranost. Prvu hrvatsku Voyo original seriju 'IQ 160' gledaj od petka samo na platformi Voyo.