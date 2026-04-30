Majke joj plaćaju 400 eura da spava s njihovim sinovima, no ne osuđujte dok ne čujete ostatak priče

Saurora Grace, 31-godišnjakinja iz Manchestera, bavi se zanimanjem koje izaziva kontroverze, ali i pruža utjehu stotinama ljudi. Naime, posljednje tri godine radi kao profesionalna seksualna surogatkinja.

Njezine usluge traže muškarci i žene, a ponekad je unajmljuju i majke koje žele pomoći svojim sinovima da prevladaju strahove od intimnosti ili jednostavno steknu prvo seksualno iskustvo.

Svoj rad smatra misijom kojom pomaže ljudima da se ponovno povežu sa sobom i svojim tijelom.

Tko su klijenti i zašto traže njezine usluge?

Iako priča o majkama koje plaćaju za seksualnu inicijaciju svojih sinova zvuči kao scenarij iz filma, Saurorina klijentela je daleko raznovrsnija.

U protekle tri godine pomogla je više od pet stotina osoba, a njezini klijenti imaju između 21 i 80 godina. Među njima su osobe rođene s invaliditetom koje su još uvijek djevci, ljudi koji su nakon nesreće ostali paralizirani ili s drugim teškim ozljedama, ali i potpuno zdravi pojedinci koji se bore s anksioznošću, traumama iz prošlosti ili se nalaze u vezama bez seksa.

"Imala sam poduzetnike, direktore, učitelje, policajce. Imala sam svaku vrstu osobe koje se možete sjetiti", otkrila je Saurora.

"Znate što im je svima zajedničko? Umorni su od glume. Žele mjesto gdje se ne moraju pretvarati i mogu jednostavno biti ono što jesu. To je ono što plaćaju kada uđu u ovu sobu."

Njezin je cilj stvoriti siguran i podržavajući prostor bez osuđivanja, gdje klijenti mogu istraživati svoju seksualnost, fantazije i želje neovisno o fizičkim ili neurološkim ograničenjima.

Kako je objasnila za The Sun, naplaćuje oko 400 eura po seansi kako bi pomogla klijentima da "dožive snošaj u svijetu koji im uskraćuje zadovoljstvo".

Tragedija koja joj je promijenila život

Put do ovog neobičnog zanimanja bio je duboko osoban i obilježen velikim gubitkom. Saurora, koja je prije radila kao frizerka i kreatorica sadržaja na platformi OnlyFans, odlučila se za zaokret u karijeri nakon što je njezina majka preminula 2022. godine od posljedica dugogodišnje borbe s alkoholizmom.

"Gubitak mame iz temelja je preoblikovao način na koji shvaćam život, tijelo i ljudsku povezanost", rekla je. "To me natjeralo da shvatim koliko često si ljudi uskraćuju bliskost, zadovoljstvo i iskrenost sve dok ne bude prekasno. Potaknulo me prema poslu koji pomaže drugima da se ponovno povežu s tim stvarima."

Taj ju je događaj natjerao da preispita vlastiti život i posveti se pomaganju onima koji se osjećaju marginalizirano. Posebno je posvećena radu s osobama s invaliditetom, ističući kako društvo često pogrešno pretpostavlja da su aseksualni.

"Nešto više od 90 posto osoba s invaliditetom je seksualno aktivno, ali mnogi su i dalje tretirani kao da nemaju seksualne potrebe", kaže ona, nadajući se da će svojim radom pomoći u razbijanju tih predrasuda.

Kako izgleda seansa?

Saurora prima do pet klijenata tjedno, a seanse obično traju oko tri sata i održavaju se u domu klijenta. Proces je prilagođen individualnim potrebama i razini ugode svake osobe.

Prvi susret često uključuje masažu kako bi se izgradilo povjerenje i smanjila anksioznost, dok se na sljedećim susretima može prijeći na oralni seks, a potom i na spolni odnos ako se klijent osjeća spremnim.

Njezin partner Jonny, kojeg je upoznala 2024., u potpunosti podržava njezin rad. Ponekad joj se čak i pridruži na seansama ako je klijentima potreban par.

Saurora naglašava da njezin posao nije "prljav ili mračan" te se ponosi onim što radi.

"Nema ničeg sramotnog ili pogrešnog u tome da živite život pun užitaka. Ovdje sam da vam pomognem ostvariti vaše sočne snove, da uživate u tim istraživanjima i da kažete 'da' svim onim stvarima kojih se sramite, sve dok time nikoga ne povređujete", poručuje Saurora.