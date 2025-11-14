Šok na farmi: Okoćen mačić koji izgleda kao izvanzemaljac zbog rijetkog poremećaja

Mačke najčešće doživljavamo kao umiljate kućne ljubimce, toplu lopticu krzna koja prede u krilu i traži maženje. Znamo da dolaze u raznim bojama, veličinama i pasminama, no ponekad se u životinjskom svijetu dogode prizori koji izgledaju gotovo nestvarno.

Jedan od takvih je takozvana “Kiklop mačka” - mačić rođen samo s jednim okom. Upravo se to nedavno dogodilo u Brazilu i u kratkom je roku obišlo svjetske medije.

Rare mutant kitten dubbed ‘cyclops cat’ is born with one eye https://t.co/jEbIZ7Urw7 pic.twitter.com/LFjpQOyGlk — New York Post (@nypost) November 10, 2025

'Nikad nisam vidio nešto slično'

Radnik na farmi Gilberto Almeida ispričao je za NewsX da ga je prizor potpuno šokirao.

"Imam 32 godine i nikada u životu nisam vidio nešto slično", rekao je govoreći o neobičnom mačiću.

Mačić je okočen 4. studenog u Vilheni, u saveznoj državi Rondonia. Bio je dio legla od četiri mačića - sva ostala bila su potpuno zdrava, a samo je ovaj jedan rođen s jednim okom smještenim točno u sredini lica.

Zbog toga su ga mnogi odmah prozvali “Kiklop mačka”. Snima koja se proširila društvenim mrežama prikazuje maleno crno mače u rukama svog vlasnika. Toliko je neobičnog izgleda da na prvi pogled djeluje kao da je rezultat neke AI animacije, a ne stvarnog života.

Tužan kraj

Nažalost, priča nema sretan završetak. Mačić je preživio manje od dva dana. Uginio je 6. studenog zbog ozbiljnih problema s disanjem.

Veterinarka Janete Silva objasnila je da je riječ o vrlo rijetkom urođenom poremećaju koji se naziva ciklopsija, po kiklopima iz grčke mitologije - bićima poznatima po tome što imaju jedno oko.

"Kada se embrij razvija, umjesto da se moždana struktura podijeli na dva dijela, formira se jedna masa. Kako se i oko formira prema toj podjeli, ono na kraju završi u sredini", pojasnila je.

Rijetko, ali moguće i kod ljudi

Iako je ovaj slučaj pogodio mačića, ciklopsija se može javiti i kod ljudi. Riječ je o teškom razvojnim poremećaju koji nastaje u ranim fazama trudnoće.

Uzroci mogu biti različiti - od kromosomskih abnormalnosti do izloženosti određenim lijekovima ili drugim štetnim čimbenicima tijekom trudnoće. Ipak, liječnici naglašavaju kako se radi o iznimno rijetkoj pojavi.

Prema podacima WebMD-a, ciklopsija pogađa manje od jednog na 100.000 novorođenčadi. U većini slučajeva trudnoća spontano završava prije poroda ili dijete preživi vrlo kratko.