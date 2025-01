Lažni Brad Pitt od naivne žene izvukao 830 tisuća eura! Prenosimo komične fotke na koje je nasjela

Lažni Pitt čitavo je to vrijeme Anne uvjeravao da ne može svom novcu pristupiti zbog brakorazvodne parnice s Angelinom Jolie, a kada ju je vlastita kći upozorila da je najvjerojatnije žrtva prijevare, odvratila joj je na to: "Vidjet ćeš svoje kada on osobno bude ovdje, onda ćeš mi se ispričati."