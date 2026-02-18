Kupila komodu za siću, a onda otkrila da vrijedi pravo bogatstvo: Cijena će vas šokirati

Mnogi ljudi nisu ni svjesni da se u njihovim domovima možda kriju pravi mali dragulji - predmeti koji na prvi pogled djeluju obično, a zapravo vrijede pravo bogatstvo.

Ponekad je riječ o starinama koje su godinama skupljale prašinu, a ponekad o sasvim slučajnim kupnjama po simboličnoj cijeni, za koje se tek kasnije otkrije da imaju višestruko veću vrijednost.

Upravo takvu priču podijelila je jedna žena na popularnom Reddit forumu r/ThriftStoreHauls, mjestu na kojem korisnici objavljuju svoja najbolja otkrića.

Njezina objava u kratkom je roku privukla tisuće reakcija i komentara, jer ono što je pronašla nadmašilo je sva očekivanja.

"Ovaj Maitland-Smith Scallop Chiffonier ulovila sam za 199 dolara (oko 168 eura) u Salvation Army Second Hand trgovini, usred totalnog kaosa tijekom rasprodaje 'Sva odjeća tri dolara (oko 2,5 eura)'. Došla sam po kožnu jaknu, ali su police već bile potpuno očišćene od svega vrijednog. Umjesto jakne, kući sam odnijela ovu komodu. Inače se prodavala po cijeni od 5.500 (4. 645 eura) do 7.300 dolara (6.165 eura), izrađena je od izbijeljenog mahagonija", započela je objavu.

Nastala je drama

Ova komoda nije dugo stajala nezamijećena - oko nje je u jednom trenutku nastala prava mala bitka. Interes je bio toliki da su se kupci doslovno nadmetali tko će je prvi zgrabiti, a situacija je u sekundi postala napeta i neugodna.

"A onda je došla jedna bezobrazna žena i pokušala mi je doslovno oteti komodu ispred nosa. Prišla je i skinula naljepnicu s cijenom! Kao netko tko je prvi put kupovao namještaj tamo, nisam znala da se tako rezerviraju komadi. Rekla sam joj: 'Heeej, ja sam ovo već uzela.' Samo je slegnula ramenima i rekla: 'Pa što?' I nije mi htjela vratiti naljepnicu, čak ni kad ju je prodavačica kasnije zamolila u moje ime", dodala je.

Pomogli joj djelatnici

Na kraju su presudili djelatnici trgovine. Zahvaljujući njihovoj intervenciji i jednom jasnom pravilu, komoda je ipak završila u njezinim rukama.

"Odmah sam otišla do blagajne i objasnila situaciju. Rekli su mi da nema problema, da im naljepnica ne treba da bi mi naplatili komad. Imala sam fotografiju komode s vidljivim vremenom snimanja, ali bilo bi pametnije da sam slikala i samu cijenu.

Prodavačica je rekla: 'Tko prvi dođe i spreman je platiti, njegovo je.' Tako sam je odmah kupila", otkrila je dalje ova uporna žena.

Čuva je kao oči u glavi

Bila je toliko oduševljena ovim ulovom da ga je čuvala kao najveće blago. Čak i dok je komoda već bila sigurno smještena u automobilu na putu kući, nije skidala pogled s nje.

"Nazvala sam muža da dođe po mene. Morao je voziti 35 minuta do trgovine kako bi mi pomogao utovariti je u auto, dok sam ja doslovno čuvala komodu kao da mi život ovisi o tome", zaključila je.