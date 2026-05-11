Kupila je luk u trgovini, razrezala ga i požalila: Odmah joj je došlo na povraćanje

Nažalost, nema jamstva da ćete iz trgovine baš uvijek donijeti zdravo voće i povrće, pogotovo ako ih je trulež zahvatila iznutra. A nešto takvo se neki dan dogodilo korisnici TikToka imena Amber, koja je prvi put u životu zatekla luk u raspadajućem stanju.

Djevojka je bila toliko šokirana prizorom da je doživljaj odmah prenijela na društvene mreže, gdje je zapis unutar nekoliko dana skupio preko pola milijuna pregleda.

Jeste li već vidjeli nešto slično? Ako niste, kažimo kako se iz zapisa čini da je luk sa snimke zahvatila takozvana bakterijska meka trulež.

I doista, proizvođači luka često se suočavaju s podmuklim neprijateljem koji svoj pravi razmjer štete otkriva tek tjednima ili mjesecima nakon berbe.

Naizgled zdrave i čvrste glavice luka, pažljivo ubrane i spremljene u skladište, mogu se pretvoriti u mekanu i vodenastu masu vrlo neugodnog mirisa.

Riječ je o bakterijskoj mekoj truleži, bolesti koja predstavlja globalnu prijetnju proizvodnji i uzrokuje goleme ekonomske gubitke.

Iako iza ove bolesti stoji više vrsta bakterija, najčešći uzročnik je Pectobacterium carotovorum.

Problem je što se zaraza događa još na polju, a simptomi često ostaju nevidljivi sve dok se luk ne nađe u skladištu, gdje idealni uvjeti za razvoj bakterija pokreću proces propadanja iznutra.

Prepoznavanje simptoma: Više od neugodnog mirisa

Prvi znakovi bolesti u skladištu često su suptilni. Glavica luka izvana može izgledati potpuno normalno, no pritisak na vrat biljke može otkriti mekanu unutrašnjost.

Kada se takva glavica razreže, vidljivi su vodenasti i omekšani unutarnji slojevi (ljuske), blijedožute do svijetlosmeđe boje. Kako bolest napreduje, tako se tkivo pretvara u kašastu masu, a stiskanjem glavice iz vrata izlazi viskozna tekućina izrazito neugodnog kiselkastog mirisa.

Zanimljivo je da se trulež ne širi ravnomjerno s jedne ljuske na drugu, već često potpuno uništi nekoliko unutarnjih slojeva dok vanjski ostaju naizgled netaknuti.

Upravo je to razlog zašto se bolest tako teško uočava pri sortiranju nakon berbe.

Osim klasične meke truleži, postoje i srodne bakterijske bolesti sa sličnim, ali specifičnim simptomima.

"Skliska ljuska" (slippery skin), uzrokovana bakterijom Burkholderia gladioli, karakteristična je po tome što se prilikom pritiska na dno glavice cijela unutrašnja jezgra može istisnuti van.

"Kisela ljuska" (sour skin), koju uzrokuje Burkholderia cepacia, daje trulom tkivu izrazito kiselkast miris sličan octu.

Ključ uspješne borbe protiv meke truleži leži u razumijevanju da sve počinje na polju.

Bakterije koje uzrokuju trulež prirodno su prisutne u tlu i na biljnim ostacima. U luk ulaze isključivo kroz oštećenja na tkivu. Ta oštećenja mogu nastati na brojne načine: radom strojeva tijekom obrade tla, napadom štetnika poput lukove muhe, oštećenjima od tuče ili mehaničkim ozljedama tijekom berbe i transporta.

Dva su ključna faktora koja potiču razvoj i širenje zaraze: toplina i vlaga. Toplo i kišovito vrijeme, prekomjerno navodnjavanje, posebice ono kišenjem (prskalicama), te polja koja se sporo isušuju stvaraju savršeno okruženje za bakterije.

Voda od kiše ili navodnjavanja prenosi bakterije s tla na biljku, a one lako prodiru u vrat luka ili kroz najmanje ozljede na listovima.