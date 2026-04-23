KOMIČAN INCIDENT /

Krava uložila pritužbu na atmosferu i slavnoj influencerici priuštila neugodnjak ispred kamera

Krava uložila pritužbu na atmosferu i slavnoj influencerici priuštila neugodnjak ispred kamera
Foto: Screenshot

Nicole Mariana Bahls prvi je put privukla pažnju 2007. godine pobjedom na natjecanju Musa do Brasileirão

23.4.2026.
9:05
Webcafe.hr
Nicole Bahls, jedno od najprepoznatljivijih lica brazilskog šoubiznisa, dospjela je neki dan u središte medijske pozornosti zbog urnebesnog incidenta koji se odvio na njezinoj farmi. 

Naime, u trenucima dok je svoje goste upoznavala sa životinjama na imanju, što je Patixu Teló potaknulo da zapjeva, jedna od krava uložila je pritužbu na atmosferu i gurnula Bahls u pojilo.

Video te nezgode odmah je postao hit na društvenim mrežama, a Bahls je situaciju prihvatila s karakterističnim osmijehom.

Nicole Bahls izgradila je karijeru koja se proteže od uloge asistentice u popularnim humorističnim emisijama do pobjeda u reality showovima i statusa medijske ikone.

Poznata po svojoj karizmatičnoj i otvorenoj osobnosti, ta manekenka, glumica i televizijska ličnost danas plijeni pažnju javnosti jedinstvenim spojem glamura i života na selu.

Rođena 15. studenog 1985. u Londrini, Nicole Mariana Bahls prvi je put privukla nacionalnu pažnju 2007. godine pobjedom na natjecanju "Musa do Brasileirão", izboru ljepote u organizaciji sportske emisije Globo Esporte. 

Ta joj je pobjeda poslužila kao odskočna daska za ulazak u svijet zabave. Dvije godine kasnije, 2009., postala je "panicat", scenska asistentica u iznimno popularnoj humorističnoj emisiji Pânico na TV.

Njezino sudjelovanje u emisiji, koja se kasnije preselila na drugu televizijsku kuću pod nazivom Pânico na Band, obilježili su brojni humoristični skečevi i izazovi koji su učvrstili njezin status javne ličnosti. 

Njezina rastuća slava donijela joj je i naslovnicu brazilskog izdanja časopisa Playboy 2010. godine, što je dodatno potvrdilo njezin status zvijezde u usponu.

Značajno poglavlje u karijeri Nicole Bahls bilo je i njezino sudjelovanje u reality televiziji, formatu u kojem se njezina snažna osobnost pokazala kao dobitna kombinacija. 

Godine 2012. bila je natjecateljica u petoj sezoni popularnog showa A Fazenda (Farma), gdje je zbog svog karaktera i zapaženog rivalstva s drugom natjecateljicom, Viviane Araújo, postala jedna od najupečatljivijih sudionica. 

U isti se show vratila 2017. godine u specijalnoj sezoni A Fazenda: Nova Chance.

Vrhunac njezine reality karijere dogodio se 2019. godine, kada je, zajedno s tadašnjim suprugom Marcelom Bimbijem, odnijela pobjedu u četvrtoj sezoni showa Power Couple Brasil. 

Ta pobjeda zacementirala je njezinu popularnost kod publike. Svoju svestranost pokazala je i 2025. godine sudjelovanjem u plesnom natjecanju Dança dos Famosos.

Posljednjih godina Nicole se povukla iz intenzivnog medijskog života i posvetila mirnijem ritmu na svojoj farmi, što često dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike