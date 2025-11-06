FREEMAIL
Kopao je bazen i naletio na skriveno vrijedno zlato: Država utvrdila da sve smije zadržati!

Foto: Shutterstock

Vrijednost poluga i novčića procjenjena je na 700 tisuća eura

6.11.2025.
11:40
Webcafe.hr
Shutterstock
Neimenovani stanovnik lyonske regije vjerojatno je izljubio sve bagere i lopate pomoću kojih je nedavno kopao bazen u vrtu lani kupljene kuće.

Naime, dok je izrađivao jamu, naletio je na pet zlatnih poluga i brojne zlatne kovanice umotane u vrećice ukupne vrijednosti od otprilike 700 tisuća eura!

Zatečeni muškarac otkriće je odmah prijavio gradskim vijećnicima, koji su slučaj proslijedili državnim institucijama i dočekali povoljan odgovor po pronalazača: sretniku je rečeno da sve smije zadržati!

Pojasnimo, Regionalni direktorat za kulturne poslove utvrdio je da poluge i novčići nemaju nikakvu arheološku vrijednost, dok je lijepe vijesti donijela i žandarmerija.

Prema jedinstvenim brojevima poluga utvrđeno je da su rastopljene u tvrtki u metropolitanskom području Lyona, odnosno da su stečene na legal način i da ih pod zemlju nije sakrio kakav provalnik ili pljačkaš banke.

Tko je tamo i zašto zakopao blago, u ovom trenutku je predmet nagađanja, no velika je vjerojatnost da ga je sakrio prethodni vlasnik kuće koji je u međuvremenu preminuo, prenio je Le Progrès.

Sretni dobitnik 700 tisuća eura novinarima portala je kazao kako kupnju kuće danas smatra jednom od najboljih odluka u životu, no nije otkrio hoće li nastaviti njuškati po vrtu u nadi da će naletjeti na još kakvu vrednotu.

