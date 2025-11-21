Klik, klik i više nisam osuđenik: Robijaš upao u računalni sustav zatvora i umanjio si kaznu

Neimenovani osuđenik iz rumunjskog zatvora Târgu-Jiu na originalan je način pokušao ranije napustiti tu kaznenu ustanovu. Dovitljivi je kriminalac pristupio zatvorskom IT sustavu i smanjio si kaznu!

Nije stao samo na tome, počastio je on i petnaest drugih kolega iz rešetaka, pa tako novinari portala Biziday pišu da je u sustavu izmjenjivao načine izvršavanja kazni, uvjete pritvora i druga prava.

Nacionalni sindikat policijskih službenika zatvora (SNPP) ovih je dana predstavio kronologiju događaja te napomenuo da je "haker" ostao prijavljen u sustavu ukupno više od 300 sati te da je tijekom tog razdoblja mijenjao dužinu kazni, prava unutar zatvora, raspored posjeta i novac na računima koji se koriste za kupnju unutar zatvora.

Na njegovu žalost, raskrinkalo ga je to što je trošio bez da su mu se odbijali iznosi s računa, što je navelo jednog zaposlenika računovodstvenoga odjela da provjeri što se događa.

Tako je otkriveno i da si je upisao sustav kako je odslužio više dana nego što je u stvarnosti to bio slučaj.

"U početku je zatvorenik pristupao podacima kao što su popunjenost soba, kretanje zatvorenika i odobravanje posjeta, ali od 14. kolovoza 2025. našao je način i kako mijenjati podatke vezane uz financijske evidencije osoba lišenih slobode.

Izmjene su se sastojale od mijenjanja iznosa transakcija, stvaranja novih transakcija ili brisanja iznosa koji predstavljaju kupnje, što je dovelo do promjene stanja u financijskim evidencijama zatvorenika", izvijestio je SNPP te u nastavku dodao da je ukupno identificirano 15 zatvorenika koji su profitirali od njegova "šaranja po imeniku".

Prema riječima članova sindikata, slučaj je otkriven prije mjesec dana, ali Nacionalna uprava za zatvore do sada nije javno o njemu govorila.

"Prema informacijama koje sam zasad dobio, provedeno je preko 20 mjera te su kontaktirane sve strukture s nadležnostima za informacijsku sigurnost unutar zatvorskog sustava.

Istraga je još uvijek u tijeku te vjerujem da će dovesti do istine i posljedica za odgovorne", rekao je dužnosnik", kazao je rumunjski ministar pravosuđa Radu Marinescu.