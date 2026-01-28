Jeste li vi i vaš partner kompatibilni? Otkrijte uz pomoć vaših imena, postupak je vrlo lak

Jeste li se ikada zapitali nosi li vaše ime dublje značenje od onoga koje mu sami pridajete? Prema numerologiji, drevnoj praksi koja proučava mističnu vezu između brojeva i životnih događaja, svako ime nosi jedinstvenu vibraciju koja oblikuje naš karakter, sudbinu i, naravno, naše odnose.

Iako se ne radi o znanstveno potvrđenoj metodi, numerološka analiza imena može biti zabavan i pronicljiv način da bolje razumijete sebe i dinamiku vaše veze s partnerom.

Otkrivanje vaših osobnih brojeva može vam pružiti novi pogled na to zašto se s nekim ljudima povezujete bez napora, dok s drugima nailazite na izazove.

Što je numerologija imena?

Osnovna ideja numerologije imena jest da svako slovo abecede ima odgovarajuću brojčanu vrijednost. Zbrajanjem tih vrijednosti u vašem imenu i prezimenu dobiva se ključni, jednoznamenkasti broj koji se naziva sudbinski broj ili broj imena. Vjeruje se da taj broj otkriva srž vaše osobnosti, vaše talente, motivacije i životni put.

U kontekstu veza, usporedba vašeg broja s brojem vašeg partnera može ukazati na područja sklada, ali i na potencijalne točke neslaganja, nudeći vam priliku da svjesnije gradite svoj odnos. Kroz razumijevanje numerologije ne dobivate konačnu presudu o uspjehu veze, već alat za dublje međusobno upoznavanje.

Foto: Shutterstock

Kako izračunati svoj numerološki broj imena?

Postupak izračuna prilično je jednostavan i temelji se na Pitagorinoj tablici, najčešće korištenom sustavu u zapadnoj numerologiji. Za najprecizniju analizu preporučuje se korištenje punog imena i prezimena, onako kako je upisano u vašem rodnom listu, jer se vjeruje da to ime nosi vašu izvornu energetsku matricu.

Pitagorina tablica: Vrijednost svakog slova

Svakom slovu abecede dodijeljen je broj od jedan do devet prema sljedećem ključu:

1: A, J, S

2: B, K, T

3: C, L, U

4: D, M, V

5: E, N, W

6: F, O, X

7: G, P, Y

8: H, Q, Z

9: I, R

Za slova s dijakritičkim znakovima (Č, Ć, Š, Ž, Đ) uobičajeno je koristiti njihove osnovne inačice (C, S, Z, D).

Postupak izračuna korak po korak

Prvo na papir napišite svoje puno ime i prezime. Zatim, koristeći gornju tablicu, svakom slovu pridružite odgovarajući broj. Nakon toga zbrojite sve dobivene brojeve.

Ako je rezultat dvoznamenkasti broj, nastavite zbrajati njegove znamenke dok ne dobijete jednoznamenkasti broj od jedan do devet.

Na primjer, za ime MARKO PETRIĆ:

M(4) + A(1) + R(9) + K(2) + O(6) = 22

P(7) + E(5) + T(2) + R(9) + I(9) + C(3) = 35

Ukupni zbroj je 22 + 35 = 57.

Budući da je 57 dvoznamenkasti broj, zbrajamo njegove znamenke: 5 + 7 = 12.

Postupak ponavljamo: 1 + 2 = 3.

Dakle, numerološki broj za ime Marko Petrić je 3.

Isti postupak primijenite i za ime vašeg partnera kako biste dobili njegov ili njezin broj, a zatim usporedite rezultate.

Foto: Shutterstock

Značenje brojeva: Što vaš broj govori o vama u ljubavi?

Svaki broj nosi specifičnu energiju koja opisuje kako se osoba ponaša u vezi.

Broj jedan (Vođa): Neovisni ste, ambiciozni i samopouzdani. U vezi preuzimate inicijativu, ali vam je potreban partner koji poštuje vašu potrebu za slobodom. Najbolje se slažete s brojevima 3, 5 i 9.

Broj dva (Diplomat): Vi ste nježna, emotivna i suradnička duša. Partnerstvo vam je iznimno važno i tražite sigurnost i sklad. Odlično funkcionirate s brojevima 4, 6 i 8.

Broj tri (Kreativac): Društveni ste, optimistični i puni života. U vezu unosite smijeh i zabavu, a potreban vam je partner koji može pratiti vaš dinamičan tempo. Kompatibilni ste s 1, 5 i 9.

Broj četiri (Graditelj): Praktični ste, pouzdani i vjerni. Cijenite stabilnost i gradite odnose na čvrstim temeljima. Slažete se s brojevima 2, 6, 7 i 8.

Broj pet (Avanturist): Vaš duh je slobodan i neukrotiv. Volite promjene, putovanja i uzbuđenja. Potreban vam je partner koji dijeli vašu strast za životom, poput brojeva 1, 3 i 7.

Broj šest (Njegovatelj): Vi ste odgovorna i obiteljski orijentirana osoba. Ljubav i briga za druge vaša su misija. Najviše harmonije pronalazite s brojevima 2, 4, 8 i 9.

Broj sedam (Mislilac): Introspektivni ste, duhovni i analitični. Cijenite duboke razgovore i trebate svoj prostor za razmišljanje. Privlače vas brojevi 4, 5 i 9.

Broj osam (Realizator): Ambiciozni ste, autoritativni i usmjereni na uspjeh. U vezi tražite partnera koji je jednako snažan i motiviran. Najbolje se slažete s 2, 4 i 6.

Broj devet (Humanitarac): Suosjećajni ste, idealistični i velikodušni. Imate veliko srce i spremni ste se žrtvovati za ljubav. Skladne odnose ostvarujete s 1, 3, 6 i 7.