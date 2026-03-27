Izbjegavajte ove stvari na Cvjetnicu u širokom luku: Privlače siromaštvo i razdor poput magneta

Cvjetnica, ili Nedjelja Muke Gospodnje, označava svečani ulazak u Veliki tjedan, posljednje i najsvetije razdoblje korizme koje prethodi Uskrsu. To je dan koji slavi Isusov trijumfalni ulazak u Jeruzalem, kada ga je narod dočekao mašući palminim i maslinovim grančicama.

Iako je u svojoj suštini duboko religiozan blagdan, Cvjetnica je u narodnoj predaji poprimila i niz običaja, vjerovanja te strogih zabrana čije kršenje, kako se vjerovalo, donosi nesreću, nemir i siromaštvo u dom.

Od teškog fizičkog rada do svađa, stari su dobro znali što se na ovaj dan nikako ne smije raditi.

Najveći grijeh koji donosi nesreću

Jedno od najčvršćih i najraširenijih vjerovanja odnosi se na prošlogodišnje blagoslovljene grančice. Prema narodnoj tradiciji, stare maslinove, palmine ili vrbine grančice ("cica-mace") koje su godinu dana čuvale dom nikako se ne smiju baciti u smeće.

Taj se čin smatra grijehom i velikim nepoštovanjem koje u kuću priziva nesreću. Blagoslov se ne smije odbaciti. Umjesto toga, stare se grančice trebaju ili spaliti u čistom plamenu, a njihov pepeo ponegdje se čak koristi za obred pepeljenja na Pepelnicu, ili se moraju zakopati u zemlju, u vrtu ili polju.

Na taj se način blagoslov simbolično vraća prirodi iz koje je potekao, osiguravajući plodnost i zaštitu za novi ciklus.

Foto: ChatGPT

Mir u kući za mir u cijeloj godini

Cvjetnica uvodi vjernike u tjedan Isusove muke i tišine, stoga je jedno od ključnih pravila suzdržavanje od bilo kakvog nemira. Vjeruje se da se na ovaj dan treba strogo izbjegavati svaka svađa, vikanje ili prepirka.

Narodna mudrost kaže da će onoga tko se na Cvjetnicu svađa, nemir i razdor pratiti tijekom cijele godine. Blagdan slavi poniznost i ljubav prema bližnjemu, pa se smatralo lošim znakom odbiti pomoć onome tko je zatraži.

Bučne zabave i pretjerano veselje također su bili nepoželjni, jer je fokus trebao biti na duhovnoj pripremi i smirenju. Iako korizma još nije gotova, Crkva na Cvjetnicu dopušta mali odmak od posta, pa se na stolu može naći riba, no s jelom i pićem nije se smjelo pretjerivati.

Posao i kućanske obaveze na čekanju

Iako Cvjetnica nije zapovijedani blagdan u smislu obveznog odmora, narodna predaja snažno nalaže suzdržavanje od teških fizičkih poslova. Vjerovalo se da rad u polju na ovaj dan može "prizvati" loše vrijeme, tuču ili neuspjeh u ljetini. Slično je vrijedilo i za kućanske poslove. Žene su izbjegavale pranje rublja, šivanje, pletenje i veliko čišćenje.

U nekim kulturama, poput filipinske, vjeruje se da čišćenje kuće na svete dane može "pomesti" blagostanje i sreću iz doma. Iako Crkva izravno ne brani rad, preporuka je da se dan posveti molitvi, obitelji i duhovnoj kontemplaciji, a ne svjetovnim obavezama.

Foto: ChatGPT

Vjerovanja diljem svijeta

Zanimljivo je kako su vjerovanja vezana uz Cvjetnicu i Veliki tjedan rasprostranjena diljem svijeta. U filipinskoj tradiciji, blagoslovljene palmine grančice, poznate kao "palaspas", stavljaju se na vrata kako bi otjerale zle duhove i nesreću, što je vrlo slično hrvatskom običaju stavljanja grančica iza raspela ili na prozore radi zaštite od groma i nevremena.

Tamo također postoji vjerovanje da rane zadobivene tijekom Velikog tjedna sporije zacjeljuju, zbog čega se djecu posebno upozorava na oprez.

U nekim dijelovima Amerike, pak, razvio se moderniji običaj stavljanja blagoslovljene palme u automobil, kao svojevrsni talisman za sigurnu vožnju tijekom cijele godine.