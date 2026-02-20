Ispred luksuzne marine pronađeno tijelo divovskog čudovišta: Evo što se točno dogodilo

Iako su poznati brojni bizarni slučajevi kada životinje, od manjih do većih, završe u kućama, hotelima ili apartmanima, pravo iznenađenje i šok za turiste u španjolskoj marini donio je neočekivani gost - ogroman kit.

Naime, oko podneva u ponedjeljak, na ulazu u prestižnu Real Club Náutico de Valencia, u jednoj od najluksuznijih španjolskih marina, ugledano je tijelo mrtvog kita, nevjerojatnih 30 metara dugog i teškog čak 6,5 tona.

Put do obale

Ova masivna životinja bila je ženki vrste fin kit (Balaenoptera physalus), drugog najvećeg cetaceana na svijetu, odmah nakon plavetnog kita.

Zapanjujuće je kako je tako golem sisavac završio u marini, no tim stručnjaka brzo je reagirao. Uz pomoć brodova, kit je polako pomaknut do obale, a potom je za podizanje ovog golemog tijela korišten veliki kran.

Nakon što je kit doveden na obalu Valencije, tim veterinara poduzeo je detaljan pregled lešine. Nisu pronašli nikakve znakove modrica ili unutarnjih krvarenja, što bi ukazivalo na sudar s plovilom - najčešći uzrok smrti ove vrste.

Iako to nije bilo moguće potvrditi odmah, obdukcija je postavljena kao ključni korak u razjašnjavanju uzroka smrti.

Ugrožena životinja

Znanstvenici su prikupili uzorke sa kitove lešine, koje su potom poslali na daljnje analize na histopatološke odjele na Sveučilištu CEU San Pablo i Sveučilištu Complutense u Madridu.

Ovi uzorci pomoći će u utvrđivanju svih detalja koji bi mogli pomoći u razumijevanju iznenadne smrti ove veličanstvene životinje. Nakon što su uzorci uzeti, preostali dio kita utovaren je na kamion i prevezen u postrojenje za spaljivanje, gdje će biti odgovorno uništen.

Međunarodna unija za očuvanje prirode ovu vrstu je klasificirala kao "ugroženu" zbog dugotrajnog utjecaja komercijalnog kitolova, usporenog oporavka njihove populacije te drugih prijetnji koje su ih pogodile tijekom godina.

Najveći zabilježeni primjerak fin kita imao je čak 26,9 metara, čime je ovaj kit najsvježije otkriće samo pokazatelj veličine i nevjerojatne snage ove vrste.

Uzrok smrti

Oceanogràfic València, jedan od najpoznatijih španjolskih oceanarija, opisao je ovo otkriće kao "zapanjujući podsjetnik na bogatstvo bioraznolikosti koju naše more čuva".

U svojoj izjavi, Oceanogràfic València naglašava važnost ovog otkrića: "Iako su fin kitovi redovita pojava u Sredozemlju, smrt jednog od njih još je jedan podsjetnik na potrebu za daljnjim istraživanjima i hitnim poduzimanjem mjera za zaštitu morskih ekosustava.

Uzrok smrti ostaje nepoznat, ali obdukcija će biti ključna za razumijevanje onoga što se dogodilo, te će pomoći u jačanju napora za očuvanje i zaštitu ovih veličanstvenih stvorenja i njihovih staništa."