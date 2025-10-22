Interventna policija upala u školu i isprepadala djecu, ispostavilo se da je pogriješila zgradu
Policajci su neko vrijeme održavali vježbu uvjereni da su profesori i učenici statisti koji fantastično glume strah i paniku
Policijska taktička vježba usmjerena na koordinaciju postupaka u slučaju napada agresora naoružanog vatrenim oružjem na školu, obuka koja je trebala biti održana u četvrtak u češkome Varnsdorfu, dospjela je u medije zbog neslavne dionice jer se ispostavilo da su interventni policajci greškom ušli u krivu zgradu!
Umjesto da uđe u nekadašnju osnovnu školu, policija je upala u susjednu biskupsku srednju školu, što je dovelo do toga da su se učenici i djelatnici obrazovne ustanove pošteno isprepadali zbog upada naoružanih ljudi.
Zanimljivo, policajcima je vrata biskupske škole otvorila pomoćnica kada je čula da netko zvoni, nakon čega su nastavili vježbu uvjereni da su profesori i učenici statisti koji fantastično glume strah i paniku.
"Da, naše policijske snage su slučajno ušle u susjednu zgradu koja nije bila dio scenarija. Ravnatelj Teritorijalnog odjela češke policije u Děčínu odmah je nakon incidenta kontaktirao ravnateljstvo škole i izrazio žaljenje zbog nastale situacije", rekao je glasnogovornik policije Kamil Marek.
Gradonačelnik Jan Šimek medijima je potvrdio da se policija potom preselila na planiranu lokaciju gdje je nastavila vježbu.