Interventna policija upala u školu i isprepadala djecu, ispostavilo se da je pogriješila zgradu

Policijska taktička vježba usmjerena na koordinaciju postupaka u slučaju napada agresora naoružanog vatrenim oružjem na školu, obuka koja je trebala biti održana u četvrtak u češkome Varnsdorfu, dospjela je u medije zbog neslavne dionice jer se ispostavilo da su interventni policajci greškom ušli u krivu zgradu!

Umjesto da uđe u nekadašnju osnovnu školu, policija je upala u susjednu biskupsku srednju školu, što je dovelo do toga da su se učenici i djelatnici obrazovne ustanove pošteno isprepadali zbog upada naoružanih ljudi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zanimljivo, policajcima je vrata biskupske škole otvorila pomoćnica kada je čula da netko zvoni, nakon čega su nastavili vježbu uvjereni da su profesori i učenici statisti koji fantastično glume strah i paniku.

"Da, naše policijske snage su slučajno ušle u susjednu zgradu koja nije bila dio scenarija. Ravnatelj Teritorijalnog odjela češke policije u Děčínu odmah je nakon incidenta kontaktirao ravnateljstvo škole i izrazio žaljenje zbog nastale situacije", rekao je glasnogovornik policije Kamil Marek.

Gradonačelnik Jan Šimek medijima je potvrdio da se policija potom preselila na planiranu lokaciju gdje je nastavila vježbu.