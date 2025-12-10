Ima posla tko hoće raditi: U ovoj europskoj državi punoj lijepih žena kronično nedostaje muškaraca

Latvija, baltička država poznata po svojim borovim šumama, narodnim pjesmama i srednjovjekovnom šarmu, stekla je novu, neočekivanu slavu: opasno joj nedostaje muškaraca!

Ovo nije preuveličavanje s društvenih mreža ili pritužba s aplikacija za upoznavanje, već statistička stvarnost koja je oblikovala društvo i stvorila potpuno novu industriju.

Statistički gledano, Latvija se suočava s ozbiljnim deficitom muškaraca jer u državi živi čak 15,5 % više žena, što je jaz čak tri puta veći od prosjeka Europske unije.

Neravnoteža postaje još dramatičnija u starijim dobnim skupinama: naime, prema podacima, žene starije od 65 godina brojem nadmašuju muškarce u omjeru dva prema jedan.

Ovaj demografski jaz nije misterij. Razlog je surova činjenica da muškarci jednostavno ne žive dugo. Žene u Latviji u prosjeku žive 11 godina duže, što je najveća razlika u očekivanom životnom vijeku među spolovima u cijeloj EU.

Sociologinja Baiba Bela pojasnila je da se spomenuta neravnoteža prvi put značajno pojavljuje u dobnoj skupini između 30 i 40 godina, kada je stopa smrtnosti muškaraca čak tri puta viša nego kod žena.

Zašto Latvijci umiru mlađi?

Istraživači i stručnjaci identificirali su nekoliko ključnih uzroka visoke stope smrtnosti među muškarcima, koji sežu od životnih navika do dubljih društvenih pritisaka.

Jedan od glavnih uzroka su nezdrave životne navike. Latvijski muškarci puše znatno češće od žena – čak 31 % u usporedbi sa samo 10 % žena.

Također imaju višu stopu prekomjerne tjelesne težine i pretilosti. Loša prehrana, neredoviti odlasci liječniku i životni obrasci naslijeđeni iz postsovjetskog razdoblja desetljećima uzimaju danak.

Psihoanalitičar Ansis Stabingis usto je naveo da je tranzicija na kapitalizam stavila ogroman pritisak na muškarce da budu financijski uspješni. Ekonomska kriza dodatno je otežala ostvarenje tih ambicija, što je mnoge gurnulo u depresiju.

"Kada ne mogu ispuniti društvena očekivanja, počinju se okretati alkoholu ili kockanju jer ne mogu riješiti problem", objasnio Stabingis.

Plati pa neka se on s popravcima pati

Dok demografi raspravljaju o zdravstvenoj krizi, Latvijke su okrenule pragmatičnom rješenju: sve učestalije unajmljuju muškarce! Nije šala, diljem zemlje pojavili su se servisi koji nude "muževe po satu".

Tvrtke poput Komanda24 klijenticama obećavaju "muškarce sa zlatnim rukama" – majstore koji popravljaju slavine, montiraju televizore, popravljaju ormariće ili osposobljavaju kućanske aparate.

Drugi servis, Remontdarbi.lv, ide korak dalje i svoje majstore izričito brendira kao unajmljene muževe.

Klijentice uslugu naručuju online ili putem telefona, te se u najkraćem roku na njihovim vratima pojavljuje muškarac – ne da bi flertao ili se svađao oko planova za vikend, već da bi obojio zidove ili popravio zavjese.

Ovaj fenomen nije ograničen samo na Latviju. Ideja je postala viralna i u Velikoj Britaniji kada je Laura Young pokrenula posao "Rent My Handy Husband", iznajmljujući svog supruga Jamesa za kućne popravke.

Ovi servisi ukazuju na tiho restrukturiranje kućanskog života. Zadaci koji su se nekoć automatski pripisivali muževima sada se tretiraju kao bilo koja druga profesionalna usluga, poput dostave namirnica ili taksija naručenog putem aplikacije.

U Latviji je ta promjena izravan odgovor na demografski pritisak. U drugim dijelovima svijeta, ona odražava promjenu u vezama, kasnije stupanje u brak i kućanstva koja više ne odgovaraju modelu iz sredine 20. stoljeća.

Latvijski manjak muškaraca neće uskoro nestati. No, na tipično baltički način – smireno, praktično i bez puno drame – zemlja se već prilagodila. Ne može stvoriti više muškaraca, ali može osigurati da se netko pojavi i popravi pokvareni sudoper.