Obitelj Vukas slavi zaruke, a Katarina i Jakov se prepuštaju strastima?

Ante Vukas nastavlja sa svojim planom da podrži ljubav Cvite i Nikole i da im svoj blagoslov. Njegov miljenik je presretan jer je od oca dobio podršku za brak, a uskoro je sve postalo službeno kada je Ante stigao u dom sestara Runje i stisnuo ruku Katarini! Zaruke su dogovorene.

Domazet je popio kavu sa Mirjanom i Rajkom, a Ferida je određene sumnje podijelila s Rajkom. Tijekom kave s Rankom, Rajka je podijelila svoje dojmove oko Domazeta, a sve što je rekla - potvrdilo je njegove sumnje.

Cvita je presretna zbog zaruka, a obitelj Vukas priprema se za proslavu! Nikola nije zaboravio ni Ivicu i Jakova, kojima je otišao reći sretne vijesti. Uskoro je Jakov povukao neočekivani potez i iskoristio priliku - dok Teodore nema. Posjetio je Katarinu, a ono što će uslijediti - promijenit će sve.

'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

