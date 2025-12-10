FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Obitelj Vukas slavi zaruke, a Katarina i Jakov se prepuštaju strastima?

Obitelj Vukas slavi zaruke, a Katarina i Jakov se prepuštaju strastima?
×
Foto: Rtl

Nova epizoda nikad nije bila uzbudljivija

10.12.2025.
12:30
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ante Vukas nastavlja sa svojim planom da podrži ljubav Cvite i Nikole i da im svoj blagoslov. Njegov miljenik je presretan jer je od oca dobio podršku za brak, a uskoro je sve postalo službeno kada je Ante stigao u dom sestara Runje i stisnuo ruku Katarini! Zaruke su dogovorene.

Obitelj Vukas slavi zaruke, a Katarina i Jakov se prepuštaju strastima?
Foto: Rtl

Domazet je popio kavu sa Mirjanom i Rajkom, a Ferida je određene sumnje podijelila s Rajkom. Tijekom kave s Rankom, Rajka je podijelila svoje dojmove oko Domazeta, a sve što je rekla - potvrdilo je njegove sumnje.

Cvita je presretna zbog zaruka, a obitelj Vukas priprema se za proslavu! Nikola nije zaboravio ni Ivicu i Jakova, kojima je otišao reći sretne vijesti. Uskoro je Jakov povukao neočekivani potez i iskoristio priliku - dok Teodore nema. Posjetio je Katarinu, a ono što će uslijediti - promijenit će sve.

'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

Pogledajte video: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka idućih dana

Divlje PčeleRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIVLJE PČELE /
Obitelj Vukas slavi zaruke, a Katarina i Jakov se prepuštaju strastima?