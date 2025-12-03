I to zovu burgerom?! Fotka kiselog krastavca debljeg od pljeskavice pokrenula lavinu kritika

Jednostavna fotografija McDonald'sova burgera, na kojoj kriška kiselog krastavca izgleda deblje od pljeskavice, postala je viralni hit na Redditu i pokrenula žustru raspravu o kvaliteti i cijenama brze hrane.

Objava je u kratkom roku prikupila više od 100.000 glasova i tisuće komentara, a korisnici su podijelili svoja frustrirajuća iskustva te pritom doveli u pitanje isplativost popularnih lanaca restorana.

Cijene divljaju, a porcije se smanjuju

Objava korisnika pod nadimkom "Nickolas_Zannithakis" s naslovom "Kiseli krastavac u McDonald's burgerima sada je deblji od pljeskavice" savršeno je sažela osjećaj mnogih potrošača.

Fotografija je prikazala izrazito tanku pljeskavicu koja je postala predmet ismijavanja, ali i ozbiljne kritike. Najpopularniji komentar, s tisućama glasova podrške, glasi: "Jedan od razloga zašto sam odustao od brze hrane, cijene su divlje za ono što dobijete."

Drugi korisnik se nadovezao, ističući kako je brza hrana nekad barem bila "jeftina i loša", dok je danas samo skupa. Mnogi su se složili da za cijenu prosječnog menija u lancu brze hrane sada mogu dobiti pošten obrok u restoranu.

Rasprava se brzo proširila na fenomen poznat kao "shrinkflacija", gdje proizvođači smanjuju veličinu ili količinu proizvoda dok cijena ostaje ista ili raste. Korisnici su dijelili svoja zapažanja kako su porcije sve manje, a kvaliteta sastojaka opada.

"U osnovi nam poslužuju nareske s roštilja", slikovito je opisao jedan komentator, dok je drugi cinično dodao: "Ne brinite, McDonald's će to uskoro popraviti tako što će početi tanje rezati krastavce."

Objava j stigla u vrijeme kada McDonald's provodi globalnu inicijativu "Best Burger" s ciljem poboljšanja kvalitete, no čini se da percepcija kupaca ide u suprotnom smjeru.

Bivši zaposlenici otkrivaju istinu o pljeskavicama

Iako je većina komentara bila ispunjena negativnim kritikama, javili su se i bivši zaposlenici McDonald'sa koji su ponudili drugačiju perspektivu. Jedan od njih detaljno je objasnio da se težina pljeskavica nije mijenjala desetljećima.

Standardne pljeskavice za Big Mac ili Cheeseburger, poznate kao 10:1, uvijek su imale istu težinu – deset komada na jednu funtu (oko 450 grama), što iznosi otprilike 45 grama po pljeskavici.

"Kritizirajte cijenu i okus koliko želite, ali pljeskavice su i uvijek su bile teške 1/10 funte. McDonald's je mjerilo za dosljednost", napisao je i dodao da je tankoća prikazana na slici vjerojatno rezultat pogreške u pripremi, a ne namjernog smanjenja.

Unatoč ovim objašnjenjima, mnogi su ostali skeptični, tvrdeći da, ako se veličina nije promijenila, onda je drastično povećanje cijena potpuno neopravdano.

Rasprava je potaknula korisnike da dijele alternative, od konkurentskih lanaca za koje smatraju da nude bolju vrijednost, do povratka kuhanju kod kuće.