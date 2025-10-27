Hrvata razbjesnila neobična buka u nedjelju ujutro: Njegova kletva susjedu je apsolutni hit

Jedna naizgled uobičajena nedjeljna aktivnost – čišćenje lišća – postala je povod za žestoku i duhovitu objavu na hrvatskom Redditu koja je pokrenula lavinu komentara. Korisnik, iziritiran bukom puhača za lišće u nedjeljno jutro, odlučio je javno izraziti svoje frustracije, a njegova originalna "kletva" upućena susjedu brzo je privukla pažnju zajednice.

Korisnik pod nadimkom "Arthur_Boo_Radley" obratio se svom susjedu koji je, prema njegovim riječima, u nedjelju ujutro odlučio "puhati mokro usrano lišće nakon što je cijele noći padala kiša". Frustracija je kulminirala maštovitim, ali nimalo bezazlenim prokletstvom: "...želim ti dug život i dabogda te peklo dok pišaš do kraja života."

Objava je savršeno sažela osjećaj nemoći i bijesa koji mnogi osjete kada im mir naruši buka, pogotovo tijekom vikenda. Činjenica da je susjed pokušavao otpuhati mokro lišće, što je znatno teži i bučniji zadatak, samo je pojačala apsurdnost situacije.

Od suosjećanja do prozivki

Rasprava ispod objave brzo se zahuktala i otkrila čitav spektar reakcija na susjedske probleme. Dok su jedni izražavali puno razumijevanje, dijeleći vlastita iskustva s bučnim susjedima, drugi su se našalili na račun situacije. "Pa suši lišće", bio je jedan od popularnih sarkastičnih komentara, dok je drugi korisnik duhovito dodao: "Moji se *ebu, ali uživam svejedno", na što je autor objave odgovorio da bi seks ipak lakše oprostio.

Pojavio se čak i korisnik koji je u šali preuzeo ulogu susjeda, pravdajući se riječima: "Sorry! Natjerala me žena!", što je pokrenulo dodatnu duhovitu raspravu o bračnim obvezama i "bijegu" u dvorišne poslove.

S druge strane, bilo je i onih koji nisu imali razumijevanja za autorovu frustraciju. Nazvali su ga "mimozicom" i poručili mu da "proba i on nešto raditi u životu", na što je uslijedio odgovor: "*ebem ti ja rad i onog koji ga je izumija." Među komentarima su se našli i praktični savjeti, poput korištenja čepića za uši ili prijedloga da autor susjedu kupi tiši, električni puhač za lišće. Upravo takvi sukobi mišljenja pokazuju koliko je buka čest uzrok susjedskih razmirica, što potvrđuju i podaci prema kojima je upravo buka odgovorna za gotovo polovicu svih susjedskih svađa.

Daleko ozbiljniji problem

Iako se može činiti kao banalna prepirka, problem buke puhača za lišće daleko je ozbiljniji. Plinski modeli, koji su najčešći, stvaraju buku i do 90 decibela, što je znatno iznad preporučenih 55 decibela Svjetske zdravstvene organizacije. Osim zvučnog zagađenja, ovi uređaji su i veliki zagađivači zraka. Istraživanja pokazuju da sat vremena rada plinskog puhača može proizvesti istu količinu štetnih tvari kao vožnja automobilom na dionici duljoj od 1000 kilometara. Zbog toga su mnogi gradovi u svijetu već uveli restrikcije ili potpune zabrane njihova korištenja. Iako se u Hrvatskoj takve mjere još ne primjenjuju masovno, Zakon o zaštiti od buke pruža pravni okvir za sankcioniranje onih koji narušavaju javni red i mir, čak i u vlastitom dvorištu.

Objava s Reddita tako je, osim što je nasmijala mnoge, otvorila i važnu raspravu o kulturi življenja, susjedskoj toleranciji i skrivenim ekološkim posljedicama svakodnevnih aktivnosti. Pitanje gdje povući granicu između uređenja vlastitog posjeda i poštivanja tuđeg mira očito ostaje vječna tema.

