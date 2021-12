Devrie Brynn na TikToku je podijelila priču upozorenja nakon što je otišla na spoj s jednim "Englezom", no zapravo Amerikancem koji je živio u Škotskoj.

"Stigla sam prva na spoj i ušla sam u separe za dvoje. Čim je došao, počeo je pričati o svom poznavanju filmova Stanleyja Kubrika. Pitao me želim li još jedno piće i onda me pitao imam li novca. Dala sam mu pet funti, a kad se vratio sa šanka, rekao mi je da mu dugujem još 1,75 funti", rekla je Devrie.

Morala je govoriti s britanskim naglaskom

Stvari su krenule od lošeg nagore kada ju je dečko zamolio da izvede svoj britanski naglasak jer mu je to bilo napeto. Smatrajući da je situacija čudna, Devrie je prestala izvoditi britanski naglasak unatoč tome što ju je ovaj molio za još. On se zatim ustao i otišao do toaleta. Unutra je bio dosta dugo.

"Vraća se, obrazi su mu se zarumenjeli, malo se orosio i izgleda neprirodno zadovoljno", rekla je Devvrie koja je završila video govoreći svojim gledateljima da mu se više nije javljala. Isječak je skupio stotine tisuća pregleda i tisuće komentara od strane pratitelja koji su bili jednako užasnuti.

Jedan je napisao: "To je najgori prvi spoj koji se može zamisliti". Drugi se složio i dodao: "Uff, trebao je otići kad je bio u toaletu".