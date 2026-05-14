Dosjei X predvidjeli situaciju s hantavirusom? Internetom kruži jeziva podudarnost uz mračnu teoriju

Nedavna pojava hantavirusa na kruzeru MV Hondius, koja je rezultirala s nekoliko smrtnih slučajeva, oživjela je i stare teorije zavjere na internetu.

Naime, obožavatelji kultnih serija Dosjei X i Simpsoni uvjereni su da su ove serije odavno predvidjele situaciju u kojoj se sada nalazimo.

Što vidimo u filmu?

U središtu internetske pažnje pogotovo se našao film iz 1998. godine, "Dosjei X: Borba s budućnosti", jer se u njemu u jednoj od ključnih scena agent Fox Mulder susreće se sa zviždačem dr. Alvinom Kurtzweilom.

Kurtzweilom tada Mulderu otkriva mračnu tajnu te mu govori da je "navodna epidemija hantavirusa paravan za vladinu zavjeru kojom se prikriva širenje izvanzemaljskog virusa".

"Jeste li upoznati s hantavirusom, Mulderu?" pita ga doušnik. "FEMA je pozvana da upravlja epidemijom. No, jeste li upoznati s time koja je stvarna moć FEMA-e? Želim reći, to nije bio hantavirus."

Kurtzweil zatim opisuje situaciju kao "tiho oružje za tihi rat" i "kugu koja će okončati sve kuge" te navodi da je riječ o sustavnom oslobađanju organizma za koji moćnici koji ga šire još uvijek nemaju lijek.

Hantavirus kao distrakcija

Upravo su ti dijalozi, koje su mnogi korisnici društvenih mreža podijelili, potaknuli lavinu komentara o tome kako je šou zapravo predvidio bizarne scenarije iz stvarnog svijeta.

Neki su otišli toliko daleko da su ustvrdili kako će se plan s hantavirusom iskoristiti kao oblik distrakcije tijekom objave podataka o NLO-ima.

Iako su se deseci slučajeva hantavirusa pojavili u SAD-u tijekom devedesetih, treba naglasiti da su neki pogrešno pripisali filmu zasluge za smišljanje imena virusa te da je svijetu poznat barem od pedesetih godina prošlog stoljeća.

Hantavirus se, zanimljivo, spominje i u epizodi sedme sezone "X-Cops" iz 2000. godine, gdje se u početku sumnja da je jedan od likova umro od te bolesti, no agentica Scully brzo odbacuje tu dijagnozu.

Bartova podvala i ljubičasti jezik

S druge strane internetskog spektra našli su se i Simpsoni, serija poznata po svojim navodnim brojnim točnim proročanstvima.

Obožavatelji tog crtića sada su ukazali na epizodu iz 2012. godine, "A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again", u kojoj obitelj Simpson uživa na kruzeru.

Kako bi produžio odmor, Bart pokreće glasinu da na kopnu vlada pandemija smrtonosnog virusa.

Iako u animiranoj seriji virusa zapravo nema, pojedini su svejedno povukli paralele s kruzerom MV Hondius, a posebnu pažnju privukao je detalj iz epizode u kojoj jedna putnica ima ljubičast jezik.

To su povezali sa simptomima hantavirusa, gdje nedostatak kisika može uzrokovati da udovi poprime plavičastu ili ljubičastu boju.

"Wow, oni su stvarno proroci!" napisao je jedan korisnik, dok su drugi jednostavno zaključili da je riječ samo o ludoj slučajnosti.

Stvarnost iza fikcije

Dok se na internetu nižu teorije, zdravstveni stručnjaci pokušavaju umiriti javnost. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je nekoliko vjerojatnih slučajeva zaraze na kruzeru MV Hondius, uključujući tri sa smrtnim ishodom.

Epidemiolozi WHO-a naglašavaju da rizik za opću populaciju ostaje nizak te da hantavirus nije usporediv s COVID-19 jer se ne širi tako lako među ljudima.

Virus, koji je ime dobio po rijeci Hantan u Južnoj Koreji gdje je prvi put izoliran tijekom Korejskog rata, prvenstveno se prenosi putem izlučevina zaraženih glodavaca.

Ipak, soj koji se pojavio na kruzeru, poznat kao Andski virus, jedini je za koji se zna da se može prenositi s čovjeka na čovjeka.

Zdravstvene vlasti u više od deset zemalja aktivno prate putnike koji su se iskrcali s broda prije nego što je počelo praćenje kontakata.

Činjenica je da su scenaristi Dosjea X vjerojatno odabrali hantavirus kao stvaran, ali relativno nepoznat virus kako bi svojim fantastičnim pričama dodali dozu realizma.

U postpandemijskom svijetu, gdje je strah od novih zaraza sveprisutan, nije čudno da ovakve slučajnosti snažno odjekuju u javnosti.