Djelatnica gradskog prijevoza izazvala buru vrućim fotografijama nastalim na radnom mjestu

Itzel Bouchan Giles, zaposlenica gradskog prijevoza u Ciudad de Méxicu, zatekla se u središtu medijske oluje nakon što je neki dan na svojim profilima objavila vruće fotografije nastale na radnom mjestu.

Naime, Itzel Bouchan Giles iskoristila je jedan od vagona kao pozornicu, što je izazvalo lavinu negativnih komentara, ali i upita kako je uopće dobila pristup inače zatvorenim dijelovima sustava javnog prijevoza.

Situacija se dodatno zahuktala kada su se počele širiti glasine o njezinoj navodnoj ljubavnoj vezi s direktorom metroa Adriánom Rubalcavom Suárezom, što je prozvana djevojka naposljetku demantirala u obraćanju na društvenim mrežama.

Odbacila je sva nagađanja kao potpune izmišljotine i pojasnila kontekst u kojem su fotografije nastale.

"Iza mene je 12 godina radnog staža u odjelu namijenjenom održavanju, a vagon u kojem sam se fotografirala je izložbeni. Prestanite izmišljati gluposti", napisala je u objavi na Instagramu.

Lokalni mediji su tome dodali da je njezina karijera u sustavu javnog prijevoza započela na radnom mjestu prodavačice karata, nakon čega je prešla u spomenuti odjel.

Tko je Itzel Bouchan Giles?

Osim što je dugogodišnja djelatnica metroa, Itzel Bouchan Giles uspješna je i kao kreatorica sadržaja na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 188 tisuća ljudi s kojima dijeli isječke iz svog svakodnevnog života.

Njezin profil ispunjen je fotografijama s putovanja, modnim kombinacijama i trenucima s koncerata, no značajan dio posvećen je i njezinoj velikoj strasti: spašavanju mačaka.

Zbog svoje popularnosti povremeno promovira male lokalne poduzetnike, a nedavno je dobila i ponudu da postane gostujuća voditeljica na jednoj radijskoj postaji.

S vremena na vrijeme i ranije je objavljivala fotografije s radnog mjesta, no nijedna do sada nije izazvala ovakvu reakciju.

Bilo kako bilo, nakon što je dala svoje pojašnjenje, Itzel je odlučila staviti točku na daljnju komunikaciju s medijima dok je sporne fotografije izbrisala.