Tisuće ljudi nisu ovdje mogli pronaći skriveni detalj: Dokažite da ste vi bolji detektivi

Detektivski zadaci koji uključuju pažljivo istraživanje i otkrivanje skrivenih objekata već neko vrijeme privlače ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Posebno su popularni oni izazovi gdje je potrebno pronaći predmet koji je savršeno uklopljen u okolinu, gotovo neprimjetan, ali ipak prisutan.

Jedan takav zadatak uspio je privući pažnju preko 11 000 korisnika na Redditu, unutar popularne grupe r/FindTheSniper. Fotografija prikazuje šank izgrađen od mramorne ploče u elegantnoj kombinaciji crne i bijele boje.

Na prvi pogled, sve izgleda besprijekorno i skladno. No, pomno pogledajte - među detaljima koji čine ovaj šarmantni bar, nalazi se jedan predmet koji gotovo nestaje u pozadini - utičnica.

Težak izazov

Brojnim Redditorima ovaj zadatak bio je pravi izazov - čak ni kroz čitanje komentara i savjete drugih korisnika bilo im je gotovo nemoguće uočiti skriveni detalj.

Iako je sama slika bila naizgled jednostavna, upravo je ta nevidljivost učinila cijeli zadatak toliko zamršeno intrigantnim. Detalj je bio toliko dobro uklopljen u okolinu da su mnogi korisnici odustali nakon nekoliko pokušaja, osjećajući se gotovo poraženo.

"Nema smisla da bude tako dobro izvedeno", "Ovo je nešto što bih imao u kući 15 godina, a onda bih jednog dana pomislio... 'je li to utičnica?'","Briljantno. Čak i sa spojlerima, bilo je teško vidjeti donji otvor", "Ja ga još uvijek ne mogu pronaći", "Jednostavno to ne mogu vidjeti", "Slučajno sam zumirao sliku točno tamo gdje je bila utičnica, a kad sam je smanjio, više je nisam mogao pronaći", "Ovo je najteža stvar koju sam do sada vidio/la ovdje", samo su neki od komentara.

Gdje je utičnica?

Dakle, utičnica se sakrila malo lijevo od sredine šanka, precizno smještena na crnim šarama, gotovo u potpunosti povezanim s bijelim dijelom na lijevoj strani.

Njezina boja i oblik savršeno se uklapaju u uzorak mramorne ploče, te stvaraju gotovo neprimjetnu i nevidljivu iluziju za promatrače.