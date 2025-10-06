Balkan gori od bijesa zbog ovog poteza mladića na svadbi: Napravio je nešto vrlo neprimjereno

Svadbe su za većinu mladenaca bajkovit trenutak u kojem žele podijeliti radost sa svojim najmilijima. Svaki par nastoji svoj dan učiniti posebnim i jedinstvenim - bilo kroz glazbu, dekoraciju ili neki neobičan običaj.

No, ponekad ideje pređu granicu dobrog ukusa i izazovu sasvim suprotnu reakciju. Upravo to se dogodilo na jednoj svadbi na Balkanu, a video s tog događaja ubrzo je postao viralan i izazvao lavinu komentara.

Trubač se razljutio

Na popularnoj Instagram stranici "Podgorički vremeplov" pojavila se snimka koja je mnoge šokirala. Dok je svadbeni orkestar svirao, mladić je odlučio počastiti jednog od trubača.

Približio mu se i na čelo mu zalijepio - naizgled novčanicu. No, kada se bolje pogleda, postaje jasno da nije riječ o novcu, već o kriški pršuta.

Reakcija muzičara bila je sve samo ne oduševljenje. Trubač je odmah skinuo pršut s čela, bacio ga na stol i vidno uzrujan zaprijetio mladiću prstom.

'Sram ga bilo'

U komentarima su se nizale negativne reakcije. Mnogi korisnici izrazili su ogorčenje, a ovakav postupak nazvali su neukusnim i krajnje nekulturnim.

"Prvo hrana, drugo djed ti može biti. Sramotno, ne znam čime se ponosite", "Žalosno, čime se vi ponosite, snimate vašu nekulturu. Ako ništa, trebate poštovati čovjekove godine", "Razumijem šalu i sve to, ali u svakoj sferi treba imati poštovanje prema starijim osobama. Da je bio netko mlađi, pa donekle i da razumijem. Bez obzira na to što je trubač, on nije klaun u cirkusu. Sramota", "Sram ga bilo", pisali su.