Znanstvenik usvrdio da je pronašao dokaze kako se izvanzemaljci igraju s ljudskim DNK!

Svijet znanosti upravo je uzburkala nevjerojatna tvrdnja Maxa Rempela, osnivača i izvršnog direktora Zaklade za istraživanje rezonancije DNK. Naime, njegov tim je obavijestio javnost da je našao dokaze o genetskoj manipulaciji izvanzemaljaca unutar ljudskog DNK!

Ako bude potvrđeno, otkriće moglo bi iz temelja promijeniti razumijevanje ljudske evolucije i budućnosti naše vrste. Međutim, zasad je važno naglasiti da studija još nije prošla neovisnu recenziju i da je šira znanstvena zajednica prema svemu prilično sumnjičava.

Što je otkriveno u našim genima?

Dr. Rempel i njegov tim analizirali su genetske podatke iz javno dostupnih baza te su u pojedinim slučajevima pronašli velike sekvence DNK koje se ne podudaraju s genetskim materijalom niti jednog od roditelja.

Te anomalije uključuju skupinu od čak 348 genetskih varijanti koje nisu naslijeđene.

Ključni detalj je da su neka od djece u tim obiteljima rođena prije 1990. godine, što isključuje mogućnost da su promjene stigle kao posljedica modernih tehnologija za uređivanje gena, poput CRISPR-a, koja se pojavila tek 2013. godine.

Osim toga, Rempel je pregledao i rezultate genetskih testova tvrtke 23andMe od osoba koje se deklariraju kao žrtve otmica izvanzemaljaca te su kod nekih obitelji također pronađeni nizovi genetskih markera koji nisu mogli biti naslijeđeni od roditelja.

Sam Rempel upozorio je da su komercijalne usluge genotipizacije nedovoljno precizne za potvrdu ovako radikalnih tvrdnji te je istaknuo da se zalaže za korištenje naprednijih metoda poput sekvenciranja nove generacije (NGS) ili sekvenciranja cijelog genoma (WGS).

Hibridi, supermoći i etička pitanja

Svemu vrijedi dodati da Rempelova hipoteza podudara s teorijama koje dugo kruže u krugovima NLO entuzijasta, poput priča o takozvanim Nazca mumijama, za koje se tvrdi da sadrže i ljudski i izvanzemaljski DNK.

Rempel je pritom otišao i korak dalje te je naveo da bi genetske modifikacije mogle ljudima podariti neobične sposobnosti poput telepatije.

Također, iznio je i spekulativnu ideju da bi visok postotak ljudi s neurodivergentnim osobinama, kao što su autizam, ADHD i Aspergerov sindrom, potencijalno mogao nositi ove genetske umetke.

Znanstvena zajednica poziva na oprez

Unatoč bombastičnoj teoriji, znanstvena zajednica ostala je izrazito skeptična. Naime, stručnjaci su ponudili i daleko racionalnija objašnjenja za prisutnost "neljudskih" gena u našem genomu.

Riječ je o prirodnom procesu poznatom kao Horizontalni prijenos gena (HGT), gdje dolazi do prijenosa gena između organizama, najčešće od mikroorganizama poput bakterija i virusa na složenije organizme.

Studije su pokazale da su ljudi kroz evoluciju vjerojatno stekli oko 145 gena putem HGT-a, a ti se geni ponekad metaforički nazivaju "stranim" ili "izvanzemaljskim".

Nigel Watson, autor knjige "Portraits of Alien Encounters Revisited", upozorio je pritom i na mali uzorak studije i problematičnost oslanjanja na svjedočanstva samoproglašenih žrtava otmica.

"Iskustva otmica mogu proizaći iz niza zemaljskih čimbenika. Moramo pažljivo provjeriti te izvještaje prije donošenja zaključaka o DNK", rekao je Watson i dodao da bi tehničke pogreške ili nepoznati biološki mehanizmi također mogli objasniti uočene anomalije.