Zagrebačko podzemlje skriva mračne tajne: Duhovi, ukleto blago i ostale zastrašujuće pojave

Dok užurbani ritam života odjekuje ulicama Gornjega grada, a tramvaji presijecaju vrevu Donjega grada, malo tko razmišlja o svijetu koji se krije samo nekoliko metara ispod.

Zagreb, naime, nije samo grad bogate povijesti na površini; njegovo je središte doslovno šuplje, ispresijecano labirintom tunela, tajnih prolaza i skloništa.

Ta podzemna mreža čuva mračne priče iz ratnih vremena, ali i legende o ukletim mjestima, izgubljenom blagu i duhovima zarobljenima u vječnoj tami.

Tunel Grič: Od ratnog skloništa do poprišta legendi

Najpoznatiji i danas jedini javno dostupan dio zagrebačkog podzemlja jest tunel Grič. Njegova gradnja započela je 1943. godine, za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao javno sklonište od savezničkih bombardiranja.

Dug 350 metara, tunel povezuje Mesničku i Radićevu ulicu, s nekoliko krakova koji vode prema Ilici i Tomićevoj. Nakon rata, tunel je pao u zaborav, postavši utočište beskućnika i poprište urbanih legendi. Pričalo se o zazidanim hodnicima koji vode izravno do Banskih dvora i Zvjezdarnice, kao i o njegovoj upotrebi od strane tajnih službi.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Svojih pet minuta slave doživio je 1993. godine, kada je u njemu održan jedan od prvih rave partyja u Hrvatskoj, legendarni Under City Rave, o kojem je izvijestio čak i MTV.

U Domovinskom ratu ponovno je služio svojoj izvornoj svrsi - kao sklonište za građane. Danas je, obnovljen 2016., turistička atrakcija i prolaz koji nudi bijeg od ljetnih vrućina, no zidovi i dalje šapuću priče o prošlim vremenima.

Duhovi sanatorija Brestovac

Visoko na obroncima Medvednice stoje ruševine nekadašnjeg lječilišta za plućne bolesti Brestovac. Izgrađen iz ljubavi liječnika Milivoja Dežmana prema glumici Ljerki Šram, sanatorij je bio posljednje utočište za oboljele od tuberkuloze.

Legenda kaže da je s gradom bio povezan tunelom kojim su se prevozili zarazni pacijenti. Nakon zatvaranja bolnice, tuneli su se urušili, no priče su ostale.

Foto: Shutterstock

Govori se da ruševinama i danas lutaju sjenovite prilike, predvođene duhom same "gospođe Šram" i njezinih "maglovitih prijatelja", zauvijek zarobljenih u podzemnim hodnicima svoje patnje.

Mračna ostavština Vile Rebar

Nedaleko od Brestovca nalaze se ostaci Vile Rebar. Ispod vile je izgrađen sustav bunkera i skloništa povezanih tunelima koji su služili kao put za bijeg.

Nakon što je vila izgorjela u požaru, napuštene ruševine i njezino podzemlje postali su mjesto koje, prema svjedočenjima, ispunjava "mračan osjećaj".

Foto: Davorin Visnjic/pixsell

Misterij Katedralnih katakombi

Iako Zagrepčani sve podzemne prolaze često nazivaju katakombama, vjeruje se da se one prave kriju ispod same zagrebačke katedrale.

Prema starom predanju, ti sveti hodnici otvaraju se isključivo nakon smrti nadbiskupa kako bi se u njima pohranili njegovi posmrtni ostaci, daleko od očiju javnosti.

Izgubljeno blago i tajni prolazi Gornjega grada

Osim priča o duhovima, zagrebačko podzemlje krije i legende o materijalnom bogatstvu. Najpoznatija je ona o velikom potresu 1880. godine, koji je, navodno, urušio i zauvijek zatrpao brojne tunele u kojima su crkva i stari zagrebački zlatari skrivali svoje blago.

Do danas se pripovijeda i o ukletom blagu okrutne Crne kraljice, koje još uvijek čeka da bude pronađeno negdje u tami ispod grada.

Simbolika ovog skrivenog svijeta utkana je i u sam grb grada Zagreba. Mnogi vjeruju da tajna vrata prikazana ispod utvrde na krovu crkve sv. Marka predstavljaju upravo ulaz u skrivenu mrežu tunela.

Od priča da je junakinja Zagorkina romana "Grička vještica" koristila upravo te prolaze, do glasina o privatnim tunelima kojima su se masoni služili za tajne sastanke, podzemlje Gornjega grada ostaje neiscrpan izvor mašte.