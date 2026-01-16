Trump će potvrditi kontakt s izvanzemaljcima? Navodno se zna i točan datum!

Kako to donosi britanski tabloid Daily Star, američki predsjednik Donald Trump uskoro će potvrditi kontakt s izvanzemaljcima! Najvažnija objava u ljudskoj povijesti navodno će uslijediti tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu, točnije 8. srpnja, na dan kada će biti obilježeno točno 79 godina od famoznog slučaja u Roswellu.

Zapanjujuća tvrdnja zapravo je izjava britanskog dokumentarista Marka Christophera Leeja, koji je rekao da su mu izvori iz Washingtona potvrdili da je američki predsjednik već napisao govor koji će zauvijek promijeniti čovječanstvo.

"Izvori bliski Trumpovoj administraciji kazali su mi da je govor dovršen i spreman. Ovo što vam govorim nije nagađanje, u pitanju je stvarna stvar. I, da, izabrani datum nije slučajnost.

Naime, 8. srpnja označava povijesni trenutak 1947. godine, kada je svijet prvi put saznao za 'izuzeti leteći tanjur' u Novom Meksiku - prije nego što je krenula naslovna priča. Odabir 79. godišnjice šalje jasnu poruku - desetljeća poricanja su završena", izjavio je Lee za Daily Star.

"Ono što se doista odvilo u pustinji prije toliko godina konačno će biti priznato s najvišeg položaja u zemlji. To će biti najvažnija objava u ljudskoj povijesti", rekao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Što sve znamo o slučaju Roswell

U srpnju 1947. godine, usred zabačene pustinje Novog Meksika, dogodio se incident koji će postati kamen temeljac moderne ufologije i izvor beskrajnih teorija zavjere.

Pad neidentificiranog objekta u blizini grada Roswella pokrenuo je lavinu događaja, medijskih izvještaja i vladinih demantija, stvarajući priču koja i danas, više od sedamdeset i pet godina kasnije, fascinira i dijeli javnost. Dok jedni čvrsto vjeruju da se radilo o padu izvanzemaljske letjelice, službena objašnjenja nude znatno prizemniju, ali ne manje intrigantnu priču o tajnim vojnim operacijama Hladnog rata.

Sve je počelo kada je farmer W.W. "Mac" Brazel na svom ranču, oko 120 kilometara sjeverozapadno od Roswella, pronašao neobične ostatke razbacane po pašnjaku.

Radilo se o komadićima tanke metalne folije, gumenim trakama i laganim drvenim letvicama. Nakon što je čuo glasine o "letećim tanjurima" koje su tih dana preplavile Ameriku, Brazel je 6. srpnja prijavio svoje otkriće lokalnom šerifu.

Šerif je obavijestio obližnju vojnu zrakoplovnu bazu Roswell (RAAF), dom elitne 509. bombarderske skupine, jedine jedinice na svijetu koja je tada raspolagala atomskim oružjem. Vojni obavještajac, bojnik Jesse Marcel, poslan je da istraži slučaj.

Ubrzo nakon toga, 8. srpnja, glasnogovornik baze, poručnik Walter Haut, izdao je priopćenje za medije koje je odjeknulo svijetom: vojska je pronašla srušeni "leteći disk".

No, senzacija je trajala manje od dvadeset i četiri sata. Već sljedećeg dana, zapovjednik Osme zračne snage, brigadni general Roger Ramey, sazvao je konferenciju za novinare u Fort Worthu u Teksasu.

Pred kamerama je pokazao ostatke i objavio da se ne radi o nikakvom svemirskome brodu, već o najobičnijem meteorološkom balonu. Priča je time službeno završena, a incident je desetljećima bio zaboravljen.

Ponovno rođenje mita i vladin odgovor

Tišina je prekinuta kasnih 1970-ih, kada je nuklearni fizičar i ufolog Stanton Friedman intervjuirao sada umirovljenog Jesseja Marcela. Marcel je tvrdio da je priča o meteorološkom balonu bila laž i paravan.

Inzistirao je na tome da materijal koji je prikupio nije bio zemaljskog podrijetla, opisujući ga kao nevjerojatno lagan, ali i neslomljiv, s neobičnim "hijeroglifima" na nekim dijelovima.

Njegova svjedočanstva, zajedno s knjigom "Incident u Roswellu" iz 1980. godine, ponovno su rasplamsala interes i postavila temelje za modernu legendu. U godinama koje su slijedile, pojavile su se stotine navodnih svjedoka s pričama o više mjesta pada, izvanzemaljskim tijelima, tajnim obdukcijama i masovnom vladinom zataškavanju.

Suočeno s rastućim pritiskom javnosti, Američko ratno zrakoplovstvo je 1990-ih objavilo dva opsežna izvještaja kako bi konačno razjasnilo misterij.

U izvještaju nazvanom "The Roswell Report: Case Closed" priznato je da je priča o meteorološkom balonu doista bila laž, ali ne kako bi se sakrili izvanzemaljci, već kako bi se zaštitio strogo povjerljivi vojni program.

Tajni špijunski baloni: Projekt Mogul

Ostatci pronađeni na Brazelovom ranču, prema Zrakoplovstvu, potjecali su iz Projekta Mogul. Radilo se o tajnoj operaciji čiji je cilj bio nadzor sovjetskih nuklearnih testiranja pomoću visinskih balona opremljenih osjetljivim mikrofonima.

Ovi baloni su letjeli u takozvanom "zvučnom kanalu" u atmosferi, gdje su se zvučni valovi mogli prenositi na goleme udaljenosti. Konstrukcija balonskih sustava savršeno odgovara opisu ostataka: sastojali su se od neoprenskih balona, radarskih reflektora napravljenih od folije i letvica od balsa drveta.

"Hijeroglifi" koje je spominjao Marcel bili su, kako se ispostavilo, ukrasni uzorci cvijeća na ljepljivoj traci koju je proizvođač igračaka, angažiran za izradu reflektora, koristio zbog nestašice obične trake nakon rata.

Odakle priče o izvanzemaljskim tijelima?

Drugi izvještaj Zrakoplovstva bavio se tvrdnjama o pronađenim tijelima izvanzemaljaca. Zaključak je bio da su te priče nastale kao rezultat "vremenske kompresije" i spajanja različitih, nepovezanih događaja u sjećanjima svjedoka.

Tvrdnje o malim, humanoidnim tijelima najvjerojatnije potječu od viđanja antropomorfnih testnih lutaka koje je vojska koristila 1950-ih u programima testiranja padobrana s velikih visina, poput projekta "High Dive".

Sjećanja na te događaje, kao i na stvarne zrakoplovne nesreće u kojima je bilo stradalih vojnika, s vremenom su se u pričama stopila s incidentom iz 1947. godine.

Unatoč detaljnim službenim objašnjenjima, mit o Roswellu i dalje živi. Za mnoge je on postao simbol nepovjerenja prema vlasti i dokaz da vlade skrivaju istinu o kontaktima s izvanzemaljskim civilizacijama. Svaki pokušaj demistifikacije često se tumači kao samo još jedan sloj zavjere.

Danas je Roswell sinonim za pojam NLO. Grad je postao turistička meka s muzejima, festivalima i trgovinama posvećenim izvanzemaljcima.

Priča o Roswellu, bez obzira na to što se doista srušilo u pustinji, prerasla je u moderni folklor, folk narativ koji više govori o ljudskim nadama, strahovima i odnosu prema nepoznatom nego o posjetiteljima s drugih planeta. To je priča o tome kako se jedan stvarni, ali tajni događaj, kroz desetljeća glasina, svjedočanstava i popularne kulture, transformirao u jednu od najtrajnijih legendi našeg doba.