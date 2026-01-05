Smrt ne postoji?! Doživjela je stravičnu nesreću i tvrdi da zna što nas čeka s druge strane

Erica Tait, tada 22-godišnja ateistica i ovisnica o adrenalinu, u rujnu 2015. godine doživjela je nesreću koja joj je u potpunosti promijenila život.

Naime, tijekom planinarenja na Palisadesu, nizu strmih litica uz rijeku Hudson, pala je s visine od gotovo 18 metara pri čemu je slomila kralježnicu, zdjelicu, rebra i ruke te probušila oba plućna krila.

Sljedećih sedam sati, dok je ležala slomljenoga tijela, doživjela iskustvo bliske smrti koje joj je otkrilo pravu prirodu stvarnosti i smisao ljudskog postojanja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U tom je trenutku, kako danas tvrdi, spoznala da duša, svijest ili duh doista nadživljavaju smrt.

'Postoji nešto više od fizičkog svijeta'

"Do tada vjerovala samo u ono što sam mogla percipirati sa svojih pet osjetila. Ovo je bio dokaz da ipak postoji nešto više od fizičkoga svijeta", objasnila je i kazala da je iz nje nestao svaki strah te da ga je zamijenio osjećaj dubokog mira.

Zatim se ispred nje, baš kao da gleda neki film, odvrtio čitav njezin život, međutim nije bilo ni Boga ni vraga koji bi joj sudili.

"Jedina osoba koja mi je sudila bila je najobjektivnija verzija mene same", rekla je i naglasila kako je kroz to iskustvo sagledala kako su njezine traume iz djetinjstva i ovisnost utjecale na nju i ljude oko nje.

"Shvatila sam da sam svojim ponašanjem drugima nanosila više štete nego olakšanja te sam otkrila principe karme i uzročno-posljedičnih veza", istaknula je.

Vrhunac tog iskustva odvio se kada ju je povukla blistava bijela svjetlost, koju je opisala kao izvor bezuvjetne ljubavi i mira. Iako poput nekih nije susrela anđele ili preminule rođake, osjetila je kako ta svjetlost komunicira s njom.

'Svi smo zapravo jedno biće'

"Tada sam naučila o našem urođenom jedinstvu, o tome kako smo zapravo svi jedno biće. U ovoj dimenziji koju zovemo Zemlja, postoji iluzija odvojenosti", objasnila je.

Najvažnija spoznaja bila je da, budući da smo svi povezani, povrijediti drugog zapravo znači povrijediti sebe. Naš istinski smisao postojanja, kako tvrdi, jest probuditi se i sjetiti se tko smo zapravo.

Nakon sedam dugih sati, na mjesto nesreće stigao je vatrogasac izvan dužnosti. Kasnije je taj muškarac ustvrdio da ga je do nje dovela snažna intuicija, iako su spasilačke ekipe pretraživale drugo područje.

Novi život nakon povratka

Iskustvo bliske smrti potpuno je transformiralo Ericu Tait. Od ateistice koja se borila s ovisnošću, postala je psihoterapeutkinja koja danas vodi vlastitu praksu, Quantum Psychotherapy Group.

U svom radu spaja zapadnu psihologiju s duhovnim praksama kako bi pomogla klijentima u iscjeljenju trauma, anksioznosti i ovisnosti.

Njezin život više nije vođen strahom, već dubokim osjećajem svrhe i suosjećanja temeljenim na spoznaji koju je stekla na rubu života i smrti: da smo svi dio jedne cjeline i da je ljubav to što nas veže.