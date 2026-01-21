Širi se šokantna tvrdnja, da će svijet 12. kolovoza ostati bez gravitacije! Reagirala NASA

Društvenim mrežama posljednjih se tjedana proširila alarmantna tvrdnja koja je izazvala nemir među brojnim korisnicima interneta - da će Zemlja 12. kolovoza 2026. godine na sedam sekundi ostati bez gravitacije, što bi posljedično dovelo do smrti više desetaka milijuna ljudi.

Priča je utemeljena na navodno "procurjelom" tajnom dokumentu NASA-e, pa su se napokon ovih dana oglasili iz Američke civilne agencije zadužene za svemirski program i aeronautička istraživanja te sve demantiali.

U izjavi za stranicu za provjeru činjenica Snopes, glasnogovornik agencije bio je nedvosmislen i kazao: "Zemlja neće izgubiti gravitaciju 12. kolovoza 2026. godine."

Projekt Sidro: Tajni plan ili internetska izmišljotina?

U središtu ove teorije zavjere nalazi se takozvani "Projekt Sidro" (Project Anchor), navodni tajni program NASA-e s proračunom od čak 89 milijardi dolara.

Dokument o projektu, koji je navodno procurio u studenom 2024. godine, otkrio je da se svemirska agencija u tajnosti priprema za "gravitacijsku anomaliju" koja će dovesti do uništenja infrastrukture, masovne panike i gospodarskog kolapsa koji bi trajao više od deset godina.

Pobornici teorije najavili su apokaliptični scenarij u kojem bi sve što nije pričvršćeno za tlo, uključujući ljude, životinje i vozila, poletjelo u zrak, da bi se sedam sekundi kasnije srušilo natrag na Zemlju.

Ptitom su najavili 40 do 60 milijuna žrtava samo od padova.

Međutim, detaljna provjera ukazala je na to da ne postoji nikakav trag o navodno procurjelom dokumentu ili spomenu "Projekta Sidro" prije nego što se teorija počela širiti društvenim mrežama.

Dapače, čini se da je priča potekla s Instagram profila @mr_danya_of, poznatog po objavljivanju izmišljotina, koje su drugi korisnici zatim preuzeli i dodatno ukrasili detaljima poput istovremene pomrčine Sunca iznad Arktičkog oceana.

Foto: Chatgpt

Znanstvenici spuštaju teoretičare na zemlju

"Zemljina gravitacija, odnosno ukupna gravitacijska sila, određena je njezinom masom. Jedini način na koji bi Zemlja mogla izgubiti gravitaciju bio bi da cijeli sustav, dakle ukupna masa njezine jezgre, plašta, kore, oceana i atmosfere, izgubi masu", pojasnio je glasnogovornik.

Drugim riječima, gravitacija nije prekidač koji se može jednostavno ugasiti na nekoliko sekundi, naglasio je.

Teorija kao uzrok navodi "presijecanje gravitacijskih valova" nastalih sudarom crnih rupa. Iako gravitacijski valovi doista postoje, njihov je utjecaj na Zemlju nemjerljivo slab.

Dr. William Alston, stručnjak za crne rupe sa Sveučilišta u Hertfordshireu, objasnio je da su ti valovi toliko slabi da smo morali izgraditi najosjetljivije detektore na svijetu kako bismo ih uopće zabilježili.

Ti valovi neprestano prolaze kroz naš planet i nas same, suptilno nas rastežući i stišćući na razini koja je višestruko manja od veličine atoma, što prolazi potpuno nezapaženo.

Pomrčina Sunca kao jedini stvarni događaj

Ono što će se doista dogoditi 12. kolovoza 2026. jest potpuna pomrčina Sunca, vidljiva s Grenlanda, Islanda, iz Španjolske i dijelova Portugala. Iako je riječ o fascinantnom nebeskom fenomenu, NASA naglašava da on nema nikakav neuobičajen utjecaj na Zemljinu gravitaciju.

Gravitacijsko privlačenje Sunca i Mjeseca utječe na plimu i oseku, no te su sile dobro poznate i predvidljive desetljećima unaprijed i ne mijenjaju ukupnu gravitaciju planeta.

U doba kada se dezinformacije šire brzinom svjetlosti, priča o gubitku gravitacije služi kao još jedan podsjetnik na važnost kritičkog razmišljanja i provjeravanja izvora informacija.

Dok se teoretičari zavjere pripremaju za apokalipsu, ostatak svijeta može mirno zaokružiti taj datum u kalendaru i pripremiti se za promatranje pomrčine bez straha da će iznenada poletjeti.