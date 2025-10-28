Tinejdžeri masovno prizivaju demone na TikToku: Psiholozi otkrivaju zastrašujuće razloge tome

Novi viralni trendovi na TikToku niču gotovo svakodnevno. No, umjesto plesnih koreografija ili kulinarskih trikova, sve veću pozornost privlače izazovi koji zadiru u sferu paranormalnog.

Od prizivanja navodnih demona do snimanja jezivih odraza u ogledalu, tinejdžeri diljem svijeta sudjeluju u ritualima koji lede krv u žilama. Postavlja se pitanje: zašto ih toliko privlači kontakt s onostranim?

Odgovor je složen i krije se u spoju vječne ljudske psihologije, društvene dinamike i moćnog algoritma koji upravlja našim ekranima.

Od olovaka do ogledala: Koji su to 'demonski' izazovi?

Jedan od najpoznatijih fenomena je "Charlie Charlie Challenge". Koristeći samo list papira podijeljen na četiri dijela s natpisima "da" i "ne" te dvije olovke postavljene jedna preko druge, sudionici postavljaju pitanja navodnom meksičkom demonu Charlieju. Pomicanje gornje olovke tumači se kao njegov odgovor, što često izaziva vriskove i paniku među okupljenima.

Slično tome, "3AM Challenge" temelji se na vjerovanju da je tri sata ujutro "vještičji sat", vrijeme kada je granica između našeg i duhovnog svijeta najtanja. Tinejdžeri se snimaju kako u to doba noći obavljaju naizgled bezazlene radnje, poput igranja s fidget spinnerom ili razgovora sa Siri, očekujući paranormalne manifestacije.

Jedan od novijih i vizualno uznemirujućih trendova je "Mirror Reflection Challenge". Korisnici istovremeno snimaju sebe prednjom i stražnjom kamerom telefona kako bi uhvatili dvostruku perspektivu - onu izravnu i onu u odrazu ogledala.

Izazov je postao viralan kada su neki korisnici počeli prijavljivati da se njihov odraz u ogledalu pomiče neovisno o njima, trepće u krivo vrijeme ili pokazuje jezive figure u pozadini. Iako skeptici tvrde da se radi o optičkim varkama ili digitalnim greškama, sudionici su uvjereni da su zabilježili nešto natprirodno.

Psihologija straha i društveni pritisak

Zašto su ovi izazovi toliko primamljivi, pogotovo mlađoj publici? Psiholozi objašnjavaju da je potreba za uzbuđenjem i testiranjem granica straha prirodan dio odrastanja.

Ovi izazovi nude kontrolirano okruženje za suočavanje sa strahom - dovoljno je strašno da izazove adrenalin, ali i dovoljno "sigurno" jer se u svakom trenutku može prekinuti.

Ključan je i društveni element. Ove igre se gotovo nikada ne igraju nasamo. Snimaju se u grupama, a iskustvo se odmah dijeli na TikToku, tako što stvaraju osjećaj zajedništva i pripadnosti.

Tinejdžeri su, zbog razvojne faze u kojoj se nalaze, izrazito podložni društvenom utjecaju, a sudjelovanje u viralnom trendu jednostavan je način za povezivanje s vršnjacima. Strah koji se dijeli s drugima postaje uzbudljiva zajednička avantura, a ne stvarna prijetnja.

Uloga algoritma: Platforma dizajnirana za ovisnost

Ne možemo zanemariti ni ulogu same platforme. Interni dokumenti tvrtke TikTok otkrili su ono na što stručnjaci već dugo upozoravaju: aplikacija je svjesno dizajnirana kako bi izazvala ovisnost, posebno kod mladih korisnika.

Njezina "For You" stranica koristi sofisticirani algoritam koji korisnicima servira sadržaj za koji predviđa da će ih najviše zadržati na platformi.

Istraživanja su pokazala da je prosječno vrijeme provedeno na TikToku od 2019. do 2023. godine udvostručeno, a jedan interni dokument navodi da prosječan korisnik može postati "ovisan" nakon gledanja 260 videa, što može potrajati manje od 35 minuta.

U takvom ekosustavu, viralni trendovi poput paranormalnih izazova šire se nevjerojatnom brzinom. Algoritam prepoznaje sadržaj koji izaziva snažne emocionalne reakcije, poput straha i šoka te ga gura još većem broju korisnika, stvarajući začarani krug.

Platforma može, kako su upozorili i sami zaposlenici, "potencijalno štetan sadržaj poslužiti iznimno brzo".