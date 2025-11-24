Profesor objavio dokaze o izvanzemaljskom matičnom brodu? 'Ima neobične mlazove'

Polarni međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS nastavlja izazivati zabrinutost nizom neobičnih anomalija koje je otkrio Avi Loeb, ugledni profesor s Harvarda, piše Daily Star.

Loeb, poznat po kontroverznim teorijama o izvanzemaljskom podrijetlu međuzvjezdanog objekta, ukazao je na nekoliko neobičnih karakteristika 3I/ATLAS koji bi mogli ukazivati na to da nije prirodni komet.

'Rijedak i tajanstven objekt'

Smatra da bi to zapravo mogao biti izvanzemaljski svemirski brod dizajniran za postavljanje uređaja u blizini Jupitera. Spominje podešenu putanju prema Jupiterovom Hillovu radijusu i činjenicu da objekt ima neobične "mlazove", što bi po njemu moglo značiti da bi 3I/ATLAS mogao biti izvanzemaljski "matični brod".

"Očito je da je 3I/ATLAS izuzetno rijedak i tajanstven objekt, posebno ako se radi o prirodnom kometu, kako tvrde NASA-ini službenici", naveo je Loeb.

"Objasnio sam da bi spektroskopsko mjerenje brzine i sastava mlazova 3I/ATLAS-a otkrilo proizlaze li oni iz sublimacije džepova leda na površini stijene ili iz tehnoloških potisnika", dodao je profesor.

12 anomalija

Još ranije je otkrio da se očekuje da će 3I/ATLAS najbliže Jupiteru stići 16. ožujka iduće godine. Nadalje je tvrdio da je razina negravitacijskog ubrzanja bila precizno podešena kako bi taj misteriozni svemirski objekt stigao točno do radijusa Jupiterove gravitacijske zone, prema njegovoj trenutačnoj putanji.

Istaknuo je 12 anomalija koje podržavaju njegovu teoriju. U prethodnom je blogu napisao: "Ako je 3I/ATLAS tehnološkog podrijetla, mogao je precizno podesiti svoju putanju uz pomoć potisnika kako bi stigao do Hillovog radijusa Jupitera".

POGLEDAJTE VIDEO: Gruzijski veleposlanik u Hrvatskoj: 'Gruzija je zemlja glazbe, plesa i vina kao nijedna druga'