Dramatično upozorenje: 'Ako udari Zemlju, mogao bi uništiti većinu ljudskog života'

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS, treći takav koji su ljudi ikad otkrili, uočen je 1. srpnja 2025. u sklopu sustava ATLAS. Znanstvenici su izračunali da će 19. prosinca proći pokraj Zemlje na udaljenosti od oko 167 milijuna kilometara, što znači da ne predstavlja izravnu opasnost, ali ipak izaziva veliku raspravu zbog ponašanja koje ne izgleda kao kretanje uobičajenih svemirskih tijela.

Najbogatiji čovjek na svijetu i bliski suradnik predsjednika Donalda Trumpa (79), Elon Musk (54) je u podcastu The Joe Rogan Experience rekao je da bi misteriozni objekt moga biti neobičan komet ili asteroid, ali da nije isključeno da je vanzemaljskog porijekla.

''Tajanstveni objekt koji juri kroz svemir može biti izvanzemaljski i mogao bi 'uništiti kontinent' ili 'ubiti većinu ljudskog života'.''

Dodao je da bi u slučaju nagle promjene smjera posljedice mogle biti velike, zbog čega smatra da se objekt mora pratiti do trenutka prolaska kraj Zemlje.

Potrebna je dodatna provjera...

Teoretičar Avi Loeb istaknuo je da su neki dijelovi kretanja 3I/ATLAS-a neobični te da je zbog toga potrebna dodatna provjera. Ipak, većina znanstvenika smatra da podaci upućuju na komet sastavljen od leda i plina te da zasad nema nikakvih dokaza koji bi govorili o umjetnom porijeklu pa se rasprave uglavnom svode na razliku između pretpostavki i provjerenih mjerenja.

Objekt se od trenutka otkrivanja promatra teleskopima širom svijeta, a stručnjaci svakodnevno uspoređuju podatke kako bi bili sigurni da se putanja ne mijenja.

Tek nakon 19. prosinca moći će se sa sigurnošću reći je li sve bilo u skladu s očekivanjima ili će trebati novo objašnjenje.

